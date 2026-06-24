Starmind sarà il nome della costellazione satellitare dedicata all'Intelligenza Artificiale di SpaceX
La nuova costellazione formata dai satelliti satelliti AI1 si chiamerà Starmind secondo una richiesta di xAI (parte di SpaceX) sottoposta all'ufficio marchi e brevetti statunitense USPTO. A confermarlo è stato anche Elon Musk.di Mattia Speroni pubblicata il 24 Giugno 2026, alle 14:45 nel canale Scienza e tecnologia
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SpaceX si è quotata in borsa da pochi giorni facendo crescere anche il patrimonio di Elon Musk. La società sta investendo in diversi programmi tra i quali il razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship ma anche acquisendo nuove società come Cursor dopo aver inglobato xAI (e di conseguenza il social X, in precedenza Twitter) e proseguendo il dispiegamento della costellazione Starlink. Uno dei prossimi passi sarà anche portare in orbita i satelliti AI1 (prima generazione) dedicati all'Intelligenza Artificiale.
Recentemente sul sito dell'ufficio marchi e brevetti statunitense USPTO è stata registrata la richiesta per il marchio Starmind legata alla società xAI (e di conseguenza a SpaceX, o SpaceXAI). Questo nome, anche stando a quanto scritto da Elon Musk in un post sul social X, sarà quello della nuova costellazione satellitare dedicata all'Intelligenza Artificiale. Il dispiegamento avverrà nei prossimi anni e sarà legata strettamente all'operatività di Starship a causa delle dimensioni dei satelliti.
Starmind potrebbe essere composta fino a un milione di satelliti su diverse orbite e sfrutteranno parte della tecnologia già impiegata per Starlink. Sia Elon Musk che Gwynne Shotwell (presidente e COO di SpaceX) hanno dichiarato come realizzare i satelliti per Internet satellitare ad alta velocità e bassa latenza sia un compito più complicato rispetto a un satellite parte di un sistema di calcolo avanzato. Uno delle problematiche principali sarà lo smaltimento del calore prodotto, ma SpaceX potrebbe impiegare grandissimi radiatori e circuiti di raffreddamento ottimizzati, ma sarà necessario aspettare il lancio delle prime unità nel 2027 per capire come si comporteranno nello Spazio.
Mentre viene progettata Starmind, SpaceX sta cercando figure dedicate all'AI, come riportato da un'analisi del database Job Analytics di GlobalData. Secondo quanto riportato la società starebbe cercando di coprire diverse posizioni nell'ambito dello sviluppo software come "AI Engineer, Platform Infrastructure, Special Programs", "AI Engineer, Special Programs" e "AI Engineer, Special Programs - Top Secret Clearance". Questi ruoli si concentrano sulla progettazione e l'implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale, come modelli, API, strumenti dedicati alle agenzie federali statunitensi.
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