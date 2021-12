Starlink: il report di Speedtest.net e il confronto con le connesioni satellitari e via cavo

Nella giornata di sabato è stata lanciata una nuova missione dedicata a SpaceX Starlink dalla California. Tutto è andato come previsto con i satelliti per la navigazione Internet che sono stati rilasciati correttamente in orbita grazie a un razzo Falcon 9. Altro punto importante è che il primo stadio del razzo ha raggiunto il suo undicesimo riutilizzo, per la prima volta.

La megacostellazione di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO) si sta continuando ad ampliare e sarà fondamentale per il futuro di SpaceX stessa incominciando a generare profitti (anche per finanziare progetti come Starship). Recentemente la società di Elon Musk ha anche lanciato una nuova antenna e un nuovo router per la connessione. Ma quali sono le prestazioni? Qualche informazione arriva dal nuovo rapporto di Speedtest.net di Ookla.

Le prestazioni di SpaceX Starlink secondo Speedtest.net

Il noto sito che misura le prestazioni della connettività Internet ha rilasciato un nuovo report per il terzo trimestre del 2021. Secondo quanto riportato, la velocità complessivamente sarebbe rimasta quasi invariata rispetto ai mesi precedenti, tranne in alcuni mercati dove si sarebbe visto un calo. Inoltre è possibile fare un confronto tra Starlink e le connessioni via cavo tradizionali.

Il mercato statunitense ha visto una leggera diminuzione delle prestazioni rispetto al Q2 2021, con una velocità media di download pari a 87,25 Mbps mentre secondo trimestre era pari a 97,23 Mbps. Non è chiara la motivazione, ma Ookla ipotizza che sia legato all'aumento della clientela. In generale la velocità massima registrata in download è stata di 146,58 Mbps nel Nuovo Messico mentre quella minima di 46,63 Mbps in Michigan.

Bisogna poi considerare il divario rispetto alle altre connessioni satellitari. HughesNet ha prestazioni medie di 19,30 Mbps mentre Viasat tocca solamente i 18,75 Mbps. Starlink risulta quindi la connessione satellitare più veloce e non troppo inferiore alla media delle connessioni via cavo (con velocità di 119,84 Mbps).

Per quanto riguarda invece l'upload, la velocità media per la soluzione di SpaceX è stata di 13,54 Mbps simile a quella delle connessioni via cavo (media) pari a 18,03 Mbps. Molto più distanti Viasat e HughesNet che hanno toccato i 2,96 Mbps e 2,54 Mbps rispettivamente. Altra peculiarità della costellazione Starlink è l'orbita bassa che consente una latenza di 44 ms contro i 629 ms e 744 ms riscontrati da Viasat e HughesNet.

Starlink e la connettività nel resto del Mondo

Come si sono comportate le prestazioni di connessione nel resto del Mondo? Ookla ha cercato di raccogliere dati anche su questo aspetto per avere una visione più globale e meno "usa-centrica". Per esempio in Australia la velocità media di download di Starlink è stata pari a 138,12 Mbps con Viasat che si è fermata a soli 15,60 Mbps (via cavo invece si toccano i 51,17 Mbps). Anche in upload il divario è consistente arrivando rispettivamente a 22,63 Mbps e 1,04 Mbps. La latenza dei satelliti LEO si è assestata sui 42 ms mentre quella delle connettività via cavo ha toccato i 10 ms.

In Europa e più precisamente in Belgio la velocità media di download di Starlink è stata pari a 127,46 Mbps contro i 72,90 Mbps delle connessioni via cavo. In upload si sono toccati i 16,73 Mbps contro i 17,98 Mbps delle connessioni via cavo. La latenza dei satelliti si è assestata sui 49 ms.

In Francia invece le prestazioni medie di download hanno toccato i 102,15 Mbps (via cavo invece si arriva a 75,47 Mbps). In upload le prestazioni di Starlink sono state inferiori ai provider tradizionali toccando i 19,84 Mbps contro i 56,66 Mbps di questi ultimi. Anche la latenza media era a sfavore dei satelliti con 54 ms contro 13 ms delle connessioni via cavo.

Anche in Germania la velocità media di download di Starlink è stata superiore a quella dei provider via cavo toccando i 95,40 Mbps contro 60,99 Mbps. Per quanto riguarda l'upload troviamo risultati opposti con velocità pari rispettivamente a 17,63 Mbps e 21,05 Mbps.

Nel Regno Unito invece la velocità di connessione satellitare ha toccato i 111,66 Mbps in media, il doppio di quanto si riesce a ottenere (mediamente) dalle connessioni via cavo che arrivano a 53,16 Mbps. Le velocità in upload sono invece sostanzialmente identiche con rispettivamente risultati di 16,02 Mbps e 15,77 Mbps.

