Stare seduti oltre 30 minuti di fila aumenta il rischio di morte per cancro

Un gruppo di ricercatori ha incrociato i dati di oltre 91.292 persone arruolate nella coorte britannica UK Biobank e ha trovato un legame diretto tra le sessioni di sedentarietà superiori a 30 minuti consecutivi e un rischio più alto di morte per cancro. Lo studio, pubblicato su PLOS Medicine, ha seguito i partecipanti per una media di 12 anni, incrociando i dati raccolti da dispositivi accelerometrici indossabili con i registri sanitari successivi.

Il dato più netto riguarda la progressione del rischio: ogni ora aggiuntiva di inattività prolungata e ininterrotta nell'arco della giornata è associata a un aumento del 10% del rischio di morte per cancro. Non conta solo il tempo totale passato seduti, ma soprattutto il modo in cui si accumula: restare fermi per blocchi lunghi pesa più che sommare tante pause brevi nel corso della giornata, anche a parità di ore complessive di inattività.

Per arrivare a queste conclusioni, il team ha analizzato i dati raccolti da braccialetti indossabili per 7 giorni a testa, un campione temporale ristretto messo poi in relazione con oltre un decennio di registri sanitari successivi. Una scelta metodologica che gli stessi autori indicano tra i limiti dello studio, insieme alla natura osservazionale della ricerca.

Il movimento come contromisura al rischio oncologico per sedentarietà

I ricercatori hanno calcolato anche l'effetto opposto, quello della sostituzione. Rimpiazzare un'ora di sedentarietà quotidiana con attività fisica leggera, come stirare o lavare i piatti, riduce il rischio del 12%. Numeri che confermano quanto basti poco per invertire la tendenza, senza bisogno di allenamenti strutturati o abbonamenti in palestra.

Sostituire 30 minuti di inattività con altrettanti minuti di camminata a passo sostenuto abbassa il rischio dell'8%. Il rapporto tra tempo investito e beneficio ottenuto cambia radicalmente quando l'attività diventa intensa: bastano cinque minuti di esercizio vigoroso al posto di cinque minuti di sedentarietà per ottenere una riduzione del 22%, la percentuale più alta registrata nell'intera analisi.

Lo studio (consultabile integralmente qui) isola anche un secondo fattore, forse il più interessante: la sedentarietà "interrotta", cioè spezzata regolarmente da piccoli movimenti, mostra un profilo di rischio opposto rispetto a quella continua. Ogni ora di sedentarietà intervallata da pause risulta legata a un rischio inferiore del 19%, un dato che ribalta l'idea che conti solo la somma delle ore passate fermi nell'arco della giornata.

I ricercatori restano cauti sulla portata delle conclusioni. Si tratta di un'analisi statistica condotta su uno studio osservazionale, non di un esperimento controllato: la correlazione tra sedentarietà e mortalità oncologica non dimostra un rapporto di causa-effetto diretto, e restano da chiarire eventuali fattori di confondimento legati allo stato di salute pregresso dei partecipanti.

Lo studio vuole comunque rappresentare un'indicazione pratica difficile da ignorare per chi trascorre la maggior parte della giornata lavorativa alla scrivania: alzarsi ogni mezz'ora, anche solo per una breve camminata in ufficio, sembra incidere più di quanto si pensasse sul rischio complessivo, indipendentemente dal totale di ore passate da seduti.