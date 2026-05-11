Stampede è la nuova costellazione satellitare per l'AI di Cowboy Space Corp.: diversi i dubbi sulla fattibilità

L'economia spaziale sta accelerando sempre di più in diversi ambiti. Con l'abbattimento dei costi per portare in orbita carichi utili e con nuove prospettive che si stanno aprendo, dalle comunicazioni alle missioni lunari, diverse società stanno guardando in questa direzione. Non tutte però potrebbero resistere alla concorrenza.

Today marks the beginning of a new era.

Introducing: Cowboy Space Corporation.



We are building orbital infrastructure for the AI era: a fully integrated system of rockets and satellites designed to deliver high-performance compute and optical data transmission directly from pic.twitter.com/Q3mLDX58x1 — Cowboy Space Corp. (@CowboySpaceCorp) May 11, 2026

Tra gli ultimi trend c'è quello della costruzione di grandi costellazioni satellitari dedicate all'Intelligenza Artificiale. Blue Origin ha annunciato Project Sunrise, SpaceX TeraFab con i satelliti AI Sat Mini mentre OpenAI potrebbe non rimanere fuori dai giochi per molto tempo. Uno degli ultimi nomi apparso in Rete è Cowboy Space Corp..

Cowboy Space Corp. e la nuova costellazione Stampede per l'AI

Secondo quanto riportato dalla società, l'idea è quella di realizzare una costellazione satellitare chiamata Stampede dedicata proprio all'Intelligenza Artificiale. In particolare Cowboy Space Corp. ha dichiarato di voler costruire "un sistema per generare energia elettrica nello Spazio per l'intelligenza artificiale. Si tratta di un sistema integrato di satelliti e razzi spaziali per trasportare potenza di calcolo ad alte prestazioni e la trasmissione di dati via connessioni ottiche dall'orbita terrestre bassa. La rete energetica terrestre non può tenere il passo con l'IA. Noi sì".

Come si può intuire dalle poche parole rilasciate pubblicamente, la società intende sopperire all'aumento del prezzo dell'energia, legato al consumo delle risorse dei data center sulla Terra, spostando il problema nello Spazio. Questa visione è alla base anche del progetto di SpaceX, come ricordato più volte da Elon Musk in passato, anche se sarà necessaria la piena operatività di Starship per attuare il progetto.

Per cercare di dare un'aria di concretezza al progetto, Cowboy Space Corp. ha aggiunto di aver raccolto 275 milioni di dollari grazie a un nuovo finanziamento raggiungendo una valutazione di 2 miliardi di dollari. Numeri importanti ma forse non ancora sufficienti per riuscire a superare lo scetticismo, nonostante l'AI sia una tematica decisamente "calda" in questo periodo storico (attraendo investimenti).

Stampede non sarà solo un sistema di satelliti data center legati all'AI ma comprenderà anche una nuova generazione di vettori parzialmente riutilizzabili. Mentre il primo stadio rientra sulla Terra per essere lanciato nuovamente, lo stadio superiore sarà a tutti gli effetti anche il carico utile, con un data center da 1 MW. Sempre stando alle dichiarazioni "questo elimina la massa ridondante e ottimizza l'energia e la potenza di calcolo portate in orbita".

La roadmap di Cowboy Space Corp. prevede entro la fine dell'anno di lanciare un satellite in orbita per dimostrare la trasmissione di energia dallo Spazio alla Terra. Durante la seconda missione, il prossimo anno, sarà invece lanciato un satellite dotato di diverse GPU per dimostrare la trasmissione di dati via laser verso le stazioni di terra. Il primo lancio del vettore spaziale è invece atteso per la fine del 2028.

Il progetto è sicuramente ambizioso. Molto ambizioso. Costruire un vettore riutilizzabile è una sfida complessa per diverse società e solo in pochi ne hanno dimostrato la fattibilità in termini operativi (SpaceX e Blue Origin). Se si aggiunge la necessità di realizzare anche grandi data center orbitali in tempi molto brevi, si può intuire come ci sia un certo scetticismo di fronte a questi annunci.

Cowboy Space Corp. afferma che all'interno del suo staff siano presenti persone che arrivano da Robinhood, SpaceX, Blue Origin, Ursa Major, NASA/JPL, Astranis, NASA, Kuiper e NVIDIA ma questo potrebbe non essere a sufficienza per sconfiggere l'agguerrita concorrenza. Una delle possibilità è che altri finanziamenti arrivino da realtà legate all'AI che non vogliono o non possono collaborare con SpaceX e altre società simili, come nel caso di OpenAI. La strada per il cielo sarà comunque decisamente ostica.