Spot, il robot quadrupede di Boston Dynamics è Mick Jagger in Start Me Up

Come festeggiare i 40 anni dall'uscita di Tattoo You, iconico album dei Rolling Stones? Che domande, perché non far ballare un robot di Boston Dynamics come Mick Jagger nella famosissima Start Me Up? Un video ci mostra Spot, il robot quadrupede dell'azienda di proprietà di Hyundai mimare le movenze del famoso cantante, per poi unirsi al resto del gruppo, ovviamente formato da propri simili.

Un bel tributo, ma soprattutto un'occasione per fare pubblicità al robot che mira a diventare un fedele compagno di molte aziende: da "sorvegliante" di fabbriche a esploratore di miniere fino ad arrivare all'analisi della sicurezza degli impianti senza coinvolgere personale umano in operazioni pericolose. Basta andare a vedere gli ultimi video su Youtube per vedere le diverse applicazioni di questo robot.

Non è la prima volta che vediamo i robot di Boston Dynamics alle prese con il ballo, un ambito non certo facile per loro e che consente di capire cosa sono in grado di fare. Non solo Spot, il video di "Do you Love Me?" pubblicato alla fine dello scorso anno ci ha mostrato alle prese con il ballo anche il più "umanoide" Atlas, così avanzato persino da dilettarsi con il parkour.