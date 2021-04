Spot: il cane robot di Boston Dynamics ''in prova'' con l'esercito francese in aiuto ai soldati

Spot, il famoso cagnolino robotico di Boston Dynamics, è stato uno dei vari robot messi alla prova dall'esercito francese nel corso di una serie di sessioni di addestramento svoltesi in una scuola militare nel nord-ovest della Francia. Il cane di metallo è stato impiegato in una sessione di formazione durata due giorni e che aveva lo scopo specifico di "misurare il valore aggiunto dei robot in azioni di combattimento", secondo le parole di Jean-Baptiste Cavalier, comandante della scuola.

Gli studenti hanno progettato tre missioni offensive e difensive, il cui scopo è stato quello di ragionare su come i robot potrebbero essere impiegati in future situazioni di combattimento. Gli scenari sono stati poi eseguiti dapprima senza l'ausilio dei robot, per poter così confrontarne gli esiti una volta impiegati in un secondo momento.

Oltre a Spot sono stati impiegati OPTIO-X20, un veicolo dalle fattezze di un carro armato telecomandato, e Barakuda, un drone a due ruote corazzato pensato per fornire copertura nelle fasi in cui i soldati devono avanzare verso un obiettivo potenzialmente protetto.

Secondo le informazioni disponibili Spot è stato sfruttato principalmente per compiti di ricognizione. L'esito dell'esercitazione ha evidenziato che l'impiego dei robot ha rallentato le operazioni, mantenendo però le truppe più al sicuro. Un soldato ha infatti riferito di essere virtualmente "caduto in battaglia" durante l'esercitazione senza robot, ma di essere invece "sopravvissuto" nell'esercitazione con i robot proprio grazie alle informazioni che Spot ha potuto raccogliere nelle fasi di ricognizione. Le esercitazione hanno però messo in evidenza anche il problema dell'autonomia dei robot, con lo stesso Spot che ha terminato la carica nel bel mezzo di una simulazione.

L'esercito francese ha potuto utilizzare i robot in prestito dai distributori europei Shark Robotics e Nexter Group. Boston Robotics ha fatto sapere di essere a conoscenza del fatto che i suoi robot erano utilizzati dal governo e dai militari francesi, seppur senza conoscerne precisamente la destinazione d'uso specifica.

La realizzazione di alcuni dei primi robot di Boston Dynamics è stata possibile anche grazie al sostegno economico del DARPA, il braccio della ricerca delle forze armate statunitensi. La società si è però progressivamente allontanata dal mondo militare e gli attuali termini e condizioni per l'utilizzo dei robot vietano l'impiego per "danneggiare o intimidire qualsiasi persona o animale, come arma o per attivare qualsiasi arma".

Sull'argomento degli impieghi dei robot in scenari militari però Boston Robotics non pare essere totalmente contraria. La società sta valutando vari aspetti e in particolare l'impego di robot a scopi di ricognizione e per compiti passivi, o comunque in generale come supporto che permetta di ridurre il grado di pericolo dei soldati.

Nel caso delle esercitazioni non vi è ovviamente alcun problema poiché si tratta appunto di una simulazione che non mette nessuno in pericolo. Ma come potrebbe essere considerata un'eventuale partecipazione di Spot in uno scenario reale di un'operazione espressamente offensiva, pur se dovesse svolgere ruoli da ricognitore che, almeno formalmente, non rappresenterebbero una violazione dei termini?