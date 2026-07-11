SpaceX vuole 100.000 satelliti in orbita: cosa cambia per chi usa Starlink

SpaceX ha presentato alla Federal Communications Commission la richiesta di autorizzazione per lanciare 100.000 satelliti Starlink di terza generazione, la rete Gen3 che dovrebbe affiancarsi alle costellazioni Gen1 e Gen2 già operative e moltiplicare per cento la capacità complessiva del sistema

SpaceX ha chiesto alla FCC il permesso di lanciare 100.000 satelliti Starlink di terza generazione (Gen3), un salto di scala che andrebbe ad affiancarsi alle costellazioni Gen1 e Gen2 già in orbita. L'azienda promette una rete a "latenza ultra-bassa" capace di banda simmetrica multi-gigabit, ma la storia recente di Starlink invita alla cautela sulle promesse di velocità.

Il picco pubblicizzato oggi si ferma infatti a "fino a" 300-400 Mbps in download, mentre nell'uso reale i numeri sono ben più contenuti. Sul piano residenziale più costoso, il Residential Max, le velocità medie rilevate restano nella forbice tra 145 e 170 Mbps in download e poco sotto i 40 Mbps in upload.

Oggi in orbita ci sono quasi 11.000 satelliti Starlink. I nuovi esemplari Gen3 pesano oltre 2.000 chilogrammi, più del doppio della massa media attuale, il che rende impraticabile lanciarli in numero significativo con i Falcon 9. Elon Musk ha indicato Starship, ancora lontana dall'operatività di routine, come vettore necessario per la campagna di lancio, mentre nel frattempo l'azienda userebbe i Falcon Heavy per sostenere il ritmo di dispiegamento.

Nella documentazione depositata, SpaceX descrive Gen3 come una rete pensata non solo per il consumatore finale, ma anche per clienti enterprise, agenzie governative e "miliardi di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale" in tutto il mondo. Non è un data center orbitale, ma la direzione indicata va proprio in quella direzione.

Uno spettro radio enorme e il rischio di interferenze con altre reti

La richiesta di frequenze è altrettanto ambiziosa: bande Ku, Ka, V, E, W e D, con il downlink che copre gli intervalli 10,7-13,4 GHz, 17,3-21,2 GHz e 37,5-42,5 GHz, e l'uplink che arriva fino a circa 231,5-275 GHz. SpaceX chiede inoltre deroghe a regole FCC come la Section 2.106, per assemblare canali contigui più ampi destinati a fronthaul, backhaul e uplink massivo.

Una simile porzione di spettro può interferire con i servizi satellitari concorrenti e con altre reti wireless: SpaceX si dice pronta a operare su base non protetta e a coordinarsi in buona fede con gli operatori già presenti. Per gli utenti, questo significa dover sostituire le antenne e i terminali attuali per sfruttare davvero le velocità gigabit promesse, hardware che l'azienda annuncia disponibile a breve.

Secondo la documentazione, la combinazione di nuovo hardware e spettro aggiuntivo porterebbe a un incremento di circa cento volte della banda totale disponibile sulla rete Starlink. La latenza reale, oggi tra 30 e 50 millisecondi per la maggior parte degli utenti, scenderebbe secondo le promesse dell'azienda sotto i 20 millisecondi.

Sul fronte prezzi, SpaceX non ha ancora comunicato le tariffe di Gen3, ma è plausibile un posizionamento ben più alto vista la portata dell'investimento infrastrutturale. La concorrenza resta comunque debole: Amazon Leo è agli esordi commerciali, Eutelsat-OneWeb punta soprattutto al mercato business, mentre gli operatori geostazionari come Hughesnet e Viasat arretrano, al punto che Hughesnet ha stretto un accordo per dirottare i propri clienti verso Starlink.

La pratica dovrà ora passare al vaglio dello Space Bureau della FCC, con una fase di consultazione pubblica in cui rivali e associazioni potranno presentare obiezioni o chiedere modifiche al progetto. L'approvazione non è scontata e potrebbe arrivare con condizioni stringenti su mitigazione dei detriti, coordinamento dello spettro e protezione dalle interferenze, vista la natura non convenzionale delle bande ad altissima frequenza richieste per Gen3.

Non mancano le resistenze dal mondo scientifico: uno studio ha già parlato di "effetti devastanti sull'astronomia" per le grandi costellazioni satellitari, Starlink in testa. Se la FCC dovesse concedere anche solo una parte della richiesta, Gen3 ridefinirebbe comunque la scala stessa della banda larga satellitare globale.