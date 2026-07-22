SpaceX, uno stadio di Falcon 9 si schianterà sulla Luna ad agosto: quando vedere l'evento

Il 5 agosto uno stadio superiore di un razzo Falcon 9 impatterà sulla superficie lunare nei pressi del Cratere Einstein. Sembra una catastrofe, ma in realtà è un'occasione unica di osservazione in tempo reale

La traiettoria è ormai definita e la comunità scientifica ha avviato le preparazioni per una campagna osservativa senza precedenti. Il 5 agosto 2026, attorno alle 08:35 italiane, il secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX si schianterà sulla Luna. L'impatto si verificherà in una zona illuminata dal Sole vicino al Cratere Einstein, situato sul bordo orientale del disco visibile da Terra.

Catalogato come 2025-010D, il componente abbandonato risale alla missione lanciata a gennaio 2025 per posizionare in orbita due lander robotici privati. Completata la spinta iniziale, lo stadio ha esaurito il carburante senza poter eseguire una manovra di rientro controllato nell'atmosfera terrestre o di spinta verso lo spazio profondo, rimanendo alla deriva nell'ambiente cislunare. La struttura misura circa 12 metri in lunghezza, 4 metri di diametro e ha una massa stimata di circa 4.000 chilogrammi.

I calcoli orbitali condotti dall'astronomo Bill Grey e le successive simulazioni fisiche ad alta fedeltà descrivono la dinamica dell'evento. Il cilindro metallico colpirà il suolo alla velocità di circa 8.750 km/h. Poiché si tratta di un corpo cavo in alluminio e non di un asteroide denso, l'oggetto si accartoccerà istantaneamente durante l'urto senza penetrare in profondità. La collisione genererà un nuovo cratere di ampiezza compresa tra 20 e 30 metri, sollevando una vasta colonna di polvere fino a diversi chilometri di altitudine.

I ricercatori intendono cogliere l'occasione per misurare il lampo ottico generato al momento del contatto e studiare l'evoluzione della colonna di detriti (ejecta plume). L'evento servirà a testare l'efficacia dei modelli di localizzazione degli impatti sulla superficie, un passaggio fondamentale per calibrare le future reti di sensori sismici destinati alla Luna. L'analisi fornirà dati preziosi anche sul comportamento delle polveri e sulla valutazione delle minacce derivanti dai rifiuti spaziali.

L'evento si svolgerà sul lato visibile della Luna, consentendo di raccogliere dati sia ai grandi osservatori professionali che agli astronomi amatoriali dotati di attrezzature adeguate. Per registrare la sequenza serviranno fotocamere capaci di catturare video ad altissima frequenza di fotogrammi. Sebbene la luminosità esatta del bagliore iniziale rimanga incerta, la coordinazione delle osservazioni rappresenta un'opportunità rara per studiare un impatto ad alta velocità di cui si conoscono preventivamente massa, traiettoria e composizione.