SpaceX: un primo stadio del razzo spaziale Falcon 9 ha raggiunto con successo 20 lanci e recuperi

Alla fine di dicembre 2023 avevamo scritto di un primo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX che aveva raggiunto con successo i 19 lanci e recuperi. Purtroppo la sfortuna si è abbattuta sull'unità B1058 che, a causa del maltempo che ha investito la droneship durante le fasi di rientro, è andato distrutto non potendo più proseguire la sua carriera. Nelle scorse ore è però stato il momento dell'unità B1062 che ha completato ben 20 lanci e recuperi da quando ha iniziato la sua attività nel 2020.

Come sappiamo, e come precisato in diverse occasioni da Elon Musk, il riutilizzo dei vettori è stata una scelta strategica necessaria per avere una riduzione dei costi e una cadenza elevata di lancio. Questo ha permesso di far diventare il razzo spaziale Falcon 9 uno dei più importanti nella storia dei lanci spaziali e uno dei vettori più affidabili fino a questo momento.

In particolare il 20° lancio del razzo spaziale Falcon 9 B1062 è avvenuto alle 3:40 di questa mattina (ora italiana) dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) alla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Come in altri casi il carico utile comprendeva 23 satelliti Starlink di seconda generazione destinati all'orbita bassa terrestre (LEO).

In passato questo stesso primo stadio è stato impiegato per le missioni GPS III Space Vehicle 04, GPS III Space Vehicle 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8 e, compresa la missione di oggi, 13 missioni Starlink. Il rientro è avvenuto sulla droneship chiamata A Shortfall Of Gravitas (o ASOG) che si trovava nell'Oceano Atlantico a circa 615 km dal sito di lancio.

La prima missione di questo vettore è stata completata a novembre 2020 e, in quattro anni, ha portato in orbita ben 8 astronauti (quattro verso la ISS) e oltre 500 satelliti totalizzando oltre 261 tonnellate di carico utile inviate nello Spazio. Jon Edwards (VP dei lanci dei Falcon 9) ha dichiarato "il raggiungimento del nuovo traguardo di venti lanci con un singolo booster in meno di quattro anni rappresenta un risultato formidabile. Tuttavia, garantire che questa impresa fosse raggiunta in modo sicuro e affidabile ha rappresentato una sfida enorme. Questo risultato non solo dimostra le notevoli capacità del Falcon 9, ma evidenzia anche la straordinaria competenza e la costante vigilanza del team Falcon".

Con l'arrivo in futuro di Starship i razzi spaziali Falcon 9 (e Falcon Heavy) non saranno dismessi sin da subito. Per un certo periodo di tempo le due realtà conviveranno per assicurare la massima continuità operativa da parte di SpaceX. Del resto Musk ha anche dichiarato che il precedente limite di 20 riutilizzi è stato ora innalzato fino a 40 consentendo di costruire meno stadi ma non diminuendo il numero delle missioni.