SpaceX: Super Heavy si muove, mentre continua la costruzione della torre di lancio

In queste ore c'è un gran movimento, dopo un periodo di relativa calma, a Boca Chica (in Texas) dove si trova Starbase. SpaceX sta infatti spostando il suo primo booster Super Heavy dall'hangar di assemblaggio dopo che il primo modello completato era stato disassemblato (in quanto destinato solo per "prendere le misure").

Booster 3 as it rolls past the end of San Martin Blvd. Incredible to watch it make it’s way to the launch site. It’s moving right along!

Anche la torre di lancio alta circa 140 metri che servirà per le prove orbitali di Starship sta prendendo forma e, sempre in queste ore, è stato aggiunto il settimo elemento. Solamente qualche giorno fa era stata anche posizionata la tromba dell'ascensore che servirà per raggiungere Starship (la navicella) e per le ispezioni necessarie.

SpaceX continua la "corsa" verso il lancio orbitale

Elon Musk ha mostrato le fotografie delle due grandi opere in corso di realizzazione. Secondo quanto riportato dal CEO di SpaceX, sarà solamente il quarto booster Super Heavy (il razzo alto 70 metri e che è considerabile come il primo stadio) prodotto ad avere le "alette" per modificare la propria traiettoria in fase di discesa. Circa l'80% del volume interno di questo razzo è composto dal serbatoio dell'ossigeno liquido.

Il terzo modello prodotto sarà impiegato per i test al suolo. Ci aspetteranno diverse novità tecniche e di design nel passaggio dal booster 3 al booster 4, sempre stando a quanto riferito dal Musk. Lo stesso dirigente ha anche aggiunto che la realizzazione del terzo modello è stata molto complessa.

Per quanto riguarda invece l'evoluzione tecnica in generale, ci saranno molte novità per i primi dieci Super Heavy e per le prime trenta unità di Starship. Ricordiamo che la nomenclatura attualmente prevede che il primo stadio/booster si chiami Super Heavy, la navicella/secondo stadio Starship. Starship è anche l'unione delle due unità. Musk ha anche affermato che non crede necessario andare oltre le dimensioni (già grandi di Starship). Lo stesso Musk ha fatto un paragone di come i costruttori di aeroplani siano passati dai grandi Boeing 747 e Airbus A380 a soluzioni più contenute ma flessibili come il Boeing 777.

L'assemblaggio della prima Starship completa (primo e secondo stadio) potrebbe avvenire entro la fine di Luglio 2021, sempre stando alle parole di Elon Musk. Questo però non significherà che il test verrà effettivamente effettuato entro quel mese ma è molto probabile che possa essere programmato tra Agosto e Settembre.

SpaceX ha anche chiesto alla FCC (Federal Communications Commission) di poter impiegare la connettività Starlink per trasmettere la telemetria durante le prove di volo orbitale. Questa scelta permetterebbe di inviare moltissimi dati tecnici utili per la diagnostica di volo anche quando il plasma ionizzato avvolgerà la navicella durante il rientro. L'antenna impiegata sarà la medesima del kit beta fornito agli utenti del programma Starlink, ma con un diverso alloggiamento.