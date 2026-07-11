SpaceX Starship: Super Heavy Booster 20 ha acceso i suoi 33 motori in vista del lancio di luglio

Nelle scorse ore SpaceX ha effettuato un nuovo static fire legato al prossimo volo di Starship. A essere posizionato sul Pad 2 è stato Super Heavy Booster 20 che ha acceso i suoi 33 motori in vista del lancio di luglio.

Nella giornata di ieri la Cina è riuscita a lanciare il nuovo vettore Lunga Marcia 10B recuperando il primo stadio e segnando un momento importante anche per il programma spaziale umano. Nel frattempo SpaceX sta lavorando per riuscire a lanciare nuovamente il razzo spaziale riutilizzabile Starship per Flight 13 (13° volo), previsto entro la fine di luglio.

Alla fine di giugno era stato eseguito un primo static fire di lunga durata a singolo motore per il secondo stadio Ship 40 simulando quello che potrebbe accadere durante Flight 13, raggiungendo un nuovo obiettivo con la riaccensione di un propulsore nello Spazio utile per le manovre orbitali. Questo obiettivo era previsto già durante Flight 12, ma a causa di un problema a uno dei Raptor 3 Vacuum SpaceX ha preferito non eseguire questa procedura.

A pochi giorni di distanza, all'inizio di luglio, Ship 40 è tornata nel sito di test di Massey per eseguire un nuovo static fire, questa volta impiegando tutti i motori (3 Raptor 3 atmosferici e 3 Raptor 3 ottimizzati per il vuoto). Tutto sembra essersi svolto correttamente concretizzando la possibilità di un lancio intorno alla metà del mese in corso, anche se mancano ancora alcuni passaggi prima che questo possa accadere.

Full-duration, 33-engine static fire of Super Heavy V3 pic.twitter.com/JFdGYqEvww — SpaceX (@SpaceX) July 10, 2026

Nelle scorse ore anche il primo stadio Super Heavy Booster 20 di Starship per Flight 13 è stato portato al Pad 2 di Starbase per uno static fire con tutti e 33 i motori Raptor 3 atmosferici. Una volta che verranno revisionati i dati e che SpaceX si sarà assicurata che il vettore è in condizioni idonee si potrà assistere prima all'assemblaggio completo di Starship, poi a un Wet Dress Rehearsal (WDR) e infine all'installazione del sistema FTS (Flight Termination System) prima di procedere al lancio vero e proprio.

The path to launch is filled with obstacles and success is only possible through the tireless efforts of many working together towards a common goal. Critical Path continues the ongoing Starship series, following SpaceX engineers through the final days before launch of the pic.twitter.com/BSQsDO8VLf — SpaceX (@SpaceX) July 10, 2026

Sempre SpaceX ha anche pubblicato un nuovo video che mostra scene inedite di Flight 12 con interventi da parte di personale della società che sta lavorando attivamente, a tutti i livelli, alla creazione di Starship. Tra le scene più spettacolari ci sono quelle legate all'esplosione di Ship 39 dopo l'ammaraggio al largo delle coste dell'Australia, con la boa che riprende la scena colpita da un COPV (serbatoio ad alta pressione) che si allontana violentemente e velocemente da Ship dopo che quest'ultima è esplosa.