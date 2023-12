SpaceX Starship: static fire per Ship 28 in vista di IFT-3 a inizio 2024

Mancano solo nove giorni alla fine del 2023 e quindi è decisamente improbabile che SpaceX riesca a realizzare l'IFT-3 (Integrated Flight Test) di Starship entro l'anno in corso. Tutto però promette bene per un possibile tentativo di lancio all'inizio del 2024. La società di Elon Musk sta continuando con i preparativi per Ship 28 e Super Heavy Booster 10, la prossima coppia di veicoli che tenteranno di completare la missione nei primi mesi del prossimo anno.

Additional drone view of Starship static fire

Il primo test (IFT-1) è avvenuto il 20 aprile di quest'anno mentre il secondo (IFT-2) diversi mesi dopo, il 18 novembre. Considerando i passi in avanti nello sviluppo dei vettori tra il primo e il secondo test non è difficile pensare che tra il secondo e il terzo test possa passare meno tempo aumentando così la cadenza dei lanci e progredendo più velocemente verso il completamento del nuovo razzo spaziale completamente riutilizzabile di SpaceX.

Flight 3 Starship completed a full-duration static fire with all six of its Raptor engines

Starship: static fire per Ship 28, test in corso per Booster 10

Come avvenuto per il primo lancio, anche nel secondo è stata coinvolta l'FAA (Federal Aviation Administration) che insieme a SpaceX stessa sta analizzando i dati di quanto avvenuto durante l'IFT-2 per cercare di evitare nuovi problemi per l'IFT-3. La sequenza temporale degli eventi prevede che l'FAA annunci la fine dell'indagine per IFT-2, successivamente ci sarà il rilascio della licenza modificata per il terzo tentativo di lancio e solo allora SpaceX potrà lanciare nuovamente Starship. Se gli ultimi due passaggi possono avvenire in pochi giorni, il primo non è ancora stato annunciato nel momento in cui scriviamo e questo fa propendere per un lancio a inizio 2024 piuttosto che a fine 2023. Kathy Lueders (ex dirigente NASA e ora alto dirigente di SpaceX) ha dichiarato "sarebbe fantastico se fosse nel primo trimestre, sicuramente. Elon ovviamente probabilmente direbbe la fine di dicembre, ma non credo che ci riusciremo".

La società statunitense non si è fermata e, mentre completa le ultime Ship (stadio superiore) della prima versione, sta proseguendo i test di Ship 28 e Booster 10. Questa coppia sarà quella che vedremo volare durante l'IFT-3 e che dovrebbe avere sistemi ulteriormente aggiornati rispetto a Ship 25 e Booster 9.

Nella giornata di ieri (intorno alle 20:37, ora italiana) si è tenuto uno static fire completo per tutti e 6 i motori di Ship 28 (tre Raptor V2 atmosferici e tre Raptor V2 per il vuoto). Secondo quanto riportato da SpaceX stessa, il test si è svolto come previsto completando la durata prevista di accensione dei motori e quindi fornendo dati utili agli ingegneri per proseguire il cammino verso il lancio. La società ha scritto su X che "Ship per il volo 3 ha completato uno static fire per tutta la durata con tutti e sei i suoi motori Raptor".

Mentre scriviamo Booster 10 è posizionato sull'OLM (Orbital Launch Mount) grazie a Mechazilla e si potrebbe preparare a uno static fire di tutti e 33 i motori Raptor 2 atmosferici in vista di un completo assemblaggio di Starship. A quel punto, se la licenza modificata sarà effettivamente arrivata, si potrà pensare a un lancio in pochi giorni. Questa versione di Super Heavy ha nuove protezioni aerodinamiche nella zona laterale che potrebbe migliorare la sua resistenza durante l'ascesa.

Ricordiamo che Starship ha un'altezza complessiva di circa 120 metri ed è composta da un primo stadio riutilizzabile chiamato Super Heavy da circa 70 metri e da uno stadio superiore riutilizzabile chiamato Ship da 50 metri. Lo scopo di questo vettore sarà non solo inviare carichi utili in orbita (150 tonnellate in LEO) ma anche essere impiegato per missioni verso la Luna e sarà impiegato come lander lunare per Artemis III e Artemis IV.

Per riuscirci SpaceX ha pensato a un rifornimento che avverrà in orbita con un primo test che potrebbe essere effettuato proprio durante l'IFT-3. Proprio il rifornimento in orbita e in particolare la capacità di evitare che propellenti criogenici come ossigeno e metano liquidi possano "bollire" e disperdersi nel corso di diversi giorni di missione sarà uno dei momenti critici per la validazione di questo vettore.