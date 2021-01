SpaceX Starship SN9 completa il secondo static fire: salto a 12 km per domani?

Continuano le prove a Boca Chica (Texas) dove, da pochi minuti, SpaceX Starship SN9 ha completato il suo secondo static fire dopo che il primo non era andato completamente a buon fine e anche un secondo tentativo era stato interrotto poco prima dell'accensione dei motori. Questa volta tutto sembrerebbe essere andato correttamente aprendo l'opportunità per un salto a 12 km per la giornata di domani.

SpaceX Starship SN9 e il secondo static fire

Il prototipo, che non ha ancora le finiture definitive in quanto inutili in questo momento, ha acceso i suoi tre motori Raptor per qualche secondo. Questo ha permesso di verificarne la funzionalità e permettendo di porre le basi per il salto.

STATIC FIRE! Starship SN9's three Raptors fire up for the second time.



➡️https://t.co/eRoZBqx27y pic.twitter.com/LrvWf884l5 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) January 13, 2021

Una ventina di ore fa invece, come scritto sopra, un primo tentativo di static fire (il secondo per SpaceX Starship SN9) era stato fermato a pochi secondi dall'effettiva accensione. Non sono chiare le motivazioni di questo blocco, ma ora sembrerebbe essere stato risolto il problema permettendo l'esecuzione del test.

Il salto a 12 km dovrebbe avere un profilo simile a quello di Starship SN8, anche se si spera questa volta con un atterraggio corretto. Per evitare lo stesso problema occorso in precedenza, questa volta il serbatoio di testa sarà pressurizzato con elio e arrivare a completare l'atterraggio.

Sul corpo di SpaceX Starship SN9 si possono vedere alcune ammaccature dovute alla caduta all'interno dell'hangar di assemblaggio che però non ha causato danni ingenti. Le stesse ammaccature non sono state riparate in quanto non inficiano la funzionalità. Il meteo dovrebbe offrire le condizioni corrette per poter eseguire un salto a 12 km nelle giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato. Anche questa volta dovrebbe essere prevista una "live" da parte di SpaceX.

Today at SpaceX is about practicing Starship engine starts. Ship is held down by massive pins while engines are fired. Two starts completed, about to try a third. — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Elon Musk ha aggiunto successivamente che sono stati due gli static fire avvenuti correttamente ma che ne sarà tentato un terzo nel prossimo futuro. Quindi, prima del salto sarà necessario aspettare la terza accensione dei motori e solo dopo ci sarà la prova di volo.

