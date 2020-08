SpaceX Starship SN5 si solleva per 150 metri: altro passo in avanti per il sogno di Elon Musk

Non è passato che qualche giorno dal rientro della capsula Crew Dragon (missione Demo-2) che la società di Elon Musk fa segnare un nuovo traguardo per SpaceX Starship! Con il prototipo SN5 dalle dimensioni definitive, si è infatti riusciti a realizzare un salto (Hopper) controllato di 150 metri.

Si tratta di un primo piccolo-grande passo nella strada che porterà SpaceX Starship a completare il proprio sviluppo. Attualmente le forme sono ancora in fase iniziale, come si può vedere dal video e dalle immagini, ma ci sono già alcuni elementi importanti.

SpaceX Starship SN5 vola e atterra senza problemi

Il prototipo della navicella che punterà a portare gli esseri umani sulla superficie di Marte ha compiuto un volo di circa 40" nella zona di prova nel sud del Texas (a Boca Chica). Certo, come scritto sopra, siamo ancora ben lontani dalle forme definitive mostrate nei render, ma bisogna ricordare anche com'erano inizialmente i prototipi di quelli che poi sono diventati i razzi Falcon.

Il prototipo di SpaceX Starship SN5 realizzato in acciaio inossidabile è riuscito a sollevarsi per 150 metri, rimanere in aria per qualche secondo, fare un movimento laterale e poi atterrare (mostrando anche il nuovo sistema di piedi d'appoggio che hanno una struttura molto diversa rispetto a quella di Falcon 9, per esempio). Il tutto utilizzando un unico motore Raptor che sfrutta la combustione metano-ossigeno.

Non ci sono invece ancora modelli veramente funzionanti del lanciatore Super Heavy che serviranno a far lasciare la Terra a Starship (che invece potrà decollare senza problemi da Marte o dalla Luna in virtù della gravità inferiore). I prossimi passi del prototipo SN5 comprenderanno prima dei nuovi "saltelli" sempre a bassa quota ma in sequenza e poi si punterà ad altezze maggiori, forse intorno ai 20 km di quota anche grazie a configurazioni con tre motori Raptor. In occasione di questo successo, Elon Musk ha scritto su Twitter "Marte sembra reale".