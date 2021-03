SpaceX Starship SN11: il ''salto'' potrebbe essere oggi pomeriggio, dalle 14:00

Potrebbe essere oggi (a partire dalle 14:00 ora italiana) la prova di volo di SpaceX Starship SN11. Si tratta di un nuovo tentativo per la navicella, ancora in fase prototipale, che la società di Elon Musk sta realizzando e testando in Texas. In generale, non ci dovrebbero essere differenze sostanziali rispetto a quanto visto con il precedente "salto" (hop) di Starship SN10. In quel caso il test si è concluso con un atterraggio non proprio "morbido" a circa 36 km/h, come raccontato dallo stesso Musk. Questa volta ovviamente si punterà a un risultato migliore.

La finestra di test si aprirà alle 14:00 (ora italiana) ma Musk ha già dichiarato che probabilmente la prova inizierà alle 15:00 (sempre ora italiana). Si tratterebbe comunque di un tentativo anticipato rispetto a quanto visto in passato, dove solitamente l'accensione dei motori è avvenuta verso la fine della finestra di lancio.

La prova di SpaceX Starship SN11 attesa per questo pomeriggio

SpaceX Starship SN11 avrebbe potuto provare anche ieri, ma la mancanza di un ispettore dell'FAA (Federal Aviation Administration) ha fatto slittare i test a oggi, dove è anche previsto un tempo meteorologico migliore. Intorno alla questione legata all'assenza dell'ispettore dell'agenzia statunitense si è poi aperto un dibattito, anche in seguito al tweet di Elon Musk, che non ha chiarito la vicenda.

Successivamente sono state riportate alcune dichiarazioni da parte dell'FAA che ha dichiarato come "il 12 Marzo, l'FAA ha rivisto la licenza SpaceX Starship per richiedere la presenza di un ispettore di sicurezza FAA presso il sito di Boca Chica per ogni volo. Questo è il risultato della continua supervisione della FAA su SpaceX per garantire la conformità alle normative federali per proteggere la sicurezza pubblica, comprese le questioni derivanti dal lancio di SN8 nel Dicembre 2020. SpaceX deve fornire un avviso adeguato del suo programma di lancio per consentire a un ispettore della sicurezza della FAA di arrivare a Boca Chica".

Ma la vicenda non è finita qui. Da alcune indiscrezioni (non confermate ufficialmente) sembra che il problema riguardante SpaceX Starship SN11 non sia una semplice. SpaceX avrebbe detto all'ispettore che era in Texas per tutta la settimana per il lancio che questo non sarebbe avvenuto di Lunedì. Per questo motivo l'ispettore dell'FAA sarebbe tornato in Florida.

Successivamente, sempre SpaceX sarebbe riuscita a ottenere la chiusura delle strade la Domenica per il Lunedì e riprogrammato il lancio per quel giorno. Sempre Domenica la società avrebbe inviato una email, non vista dall'ispettore, notificando la modifica. Un successivo contatto telefonico nella nottata di Domenica avrebbe notificato i nuovi orari. Questo però senza dare un preavviso sufficiente all'ispettore per tornare in Texas in tempo.

Si tratterebbe dunque di una mancata chiarezza nella comunicazione tra FAA e SpaceX. Non è la prima volta che succede e probabilmente ci sarà bisogno di ulteriori chiarimenti con l'intensificarsi dei test nei prossimi mesi/anni. Uno degli inconvenienti quando si ha una "programmazione fluida" come quella della società di Elon Musk.

