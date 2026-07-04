SpaceX Starship: Ship 40 ha eseguito un altro static fire, sempre più vicino Flight 13

Negli scorsi giorni SpaceX ha eseguito uno static fire con tutti e 6 i motori dello stadio superiore Ship 40 dedicato al prossimo lancio del razzo spaziale riutilizzabile Starship (previsto entro la fine del mese).

SpaceX sta lavorando per migliorare la cadenza di lancio del nuovo razzo spaziale riutilizzabile Starship. Secondo quanto dichiarato da Gwynne Shotwell (presidente e COO di SpaceX) negli scorsi giorni, la svolta dovrebbe avvenire quest'anno, probabilmente dopo Flight 15. I piani saranno ovviamente condizionati da quali saranno i risultati dei futuri lanci e quindi le tempistiche sono incerte, con la società che punta a rendere operativo il vettore il prima possibile, sia per il programma Artemis ma anche per il lancio di Starlink di terza generazione, i nuovi satelliti AI1 (prima generazione) e molto altro.

Starship 60-second static fire ahead of the thirteenth flight test pic.twitter.com/HKZkaXo7WN — SpaceX (@SpaceX) July 2, 2026

Attualmente non è chiaro quando potrebbe avvenire il tredicesimo volo di Starship. Le dichiarazioni passate fanno pensare a una programmazione entro la fine del mese di luglio con i test su Ship 40 che procedono speditamente mentre si attendono quelli di Super Heavy Booster 20. La società sta anche proseguendo l'analisi dei dati di Flight 12 in vista del futuro lancio.

Alla fine di giugno è stato eseguito uno static fire di lunga durata a singolo motore di Ship 40. Questo test dovrebbe aver fornito informazioni interessanti per quanto riguarda la possibile riaccensione nello Spazio di uno dei Raptor 3 atmosferici, una prova prevista durante Flight 12 ma che non è stata poi eseguita a causa di un problema a uno dei Raptor 3 Vacuum (RVac).

Negli scorsi giorni, sempre nel sito di test di Massey (vicino a Starbase, Texas), Ship 40 ha invece acceso tutti i suoi 6 motori per uno static fire completo di circa un minuto. Se i dati confermeranno che tutto è andato come previsto, SpaceX potrebbe passare a provare Super Heavy Booster 20 al Pad 2 per poi proseguire con l'assemblaggio dei due stadi e infine a un Wet Dress Rehearsal (WDR) e un potenziale lancio entro la fine del mese.

SpaceX ha iniziato i test per Ship 41, che è stata quasi completamente assemblata. Attualmente l'unità dovrebbe aver superato i test criogenici in vista dell'installazione dei motori. Anche Ship 42 è in fase di assemblaggio negli stabilimenti della società con la parte conica superiore che è stata unita alla parte del carico utile inferiore (entrambe hanno già lo scudo termico montato).

Potenzialmente da Ship 43 (o successive), uno stadio superiore e uno stadio inferiore, saranno caricati sulla chiatta da trasporto You'll Thank Me Later (YTML) che porterà l'hardware dagli stabilimenti in Texas alla Florida. SpaceX conta di iniziare le operazioni legate a Starship dal nuovo sito di lancio nei prossimi mesi. Il pad di lancio Launch Complex 39A (LC-39A) è quasi completato mentre si sta procedendo alla costruzione del pad allo Space Launch Complex 37 (SLC-37) dove sorgeranno due torri come Mechazilla.