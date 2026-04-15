SpaceX Starship: Ship 39 ha eseguito il suo primo static fire completo, lancio non prima di maggio

SpaceX sta proseguendo con i test del razzo spaziale riutilizzabile Starship. Lo stadio superiore Ship 39 ha eseguito il suo primo static fire mentre a breve dovrebbe esserci un nuovo static fire di Super Heavy Booster 19.

Questa prima parte del mese è stata "dominata" dall'attenzione mediatica per la missione Artemis II che ha riportato l'essere umano un po' più vicino alla Luna. Ora che la missione è terminata e gli astronauti sono tornati sulla Terra, si guarda a ciò che verrà dopo, ossia il lancio di Artemis III, quando in orbita bassa terrestre (LEO) saranno provati il lander lunare basato su Starship di SpaceX e quello Blue Origin Blue Moon MK2.

Il dodicesimo volo di Starship (Flight 12) è previsto ora non prima di maggio, secondo quanto riportato da Elon Musk (accumulando un po' di ritardo sulla tabella di marcia). Questa missione suborbitale utilizzerà Ship 39 e Super Heavy Booster 19 come hardware e si tratterà della prima con le unità di terza generazione (V3). Ancora una volta il primo stadio dovrebbe ammarare nel Golfo del Messico mentre lo stadio superiore verrà fatto ammarare nell'Oceano Indiano vicino alle coste dell'Australia.

SpaceX Starship e i nuovi test in vista del lancio

Musk ha anche dichiarato che ci vorranno due missioni suborbitali portate a termine correttamente prima di tentare il recupero di Ship grazie a Mechazilla (la prima missione orbitale di questo vettore). Alla fine di marzo Super Heavy Booster 19 ha completato alcuni test mentre nelle scorse ore Ship 39 ha completato per la prima volta uno static fire a piena durata mettendo alla prova i nuovi propulsori Raptor 3 con il loro design decisamente pulito.

Ricordiamo che Starship dovrà affrontare diverse prove prima di diventare un vettore operativo. Uno dei punti critici sarà aumentare la capacità di lancio in orbita non solo per i satelliti Starlink V3 (utili per aumentare i guadagni per la società statunitense) ma anche per realizzare le versioni tanker e quelle per il trasferimento carburante così da dimostrare il trasferimento del propellente criogenico tra due unità.

Ci sarà poi la versione HLS (Human Landing System) che potrebbe essere impiegata per Artemis IV e Artemis V, riportando l'essere umano sulla superficie della Luna. Di questa versione ci sono alcuni render e informazioni ma SpaceX starebbe facendo test non pubblici insieme alla NASA da diverso tempo.

Il lancio di Artemis III è previsto intorno all'estate 2027 e SpaceX potrebbe essere superata da Blue Origin per la scelta del lander lunare da parte della NASA se Starship HLS non sarà pronta in tempo. Chiaramente si tratta di hardware completamente diverso con molti punti positivi (massa sulla superficie lunare) ma anche criticità (altezza dal suolo, numero di rifornimenti in orbita, etc.). Una delle possibilità è che la società di Elon Musk abbia un'accelerazione nei prossimi mesi, dopo che le prime unità di terza generazione avranno superato con successo le rispettive missioni.