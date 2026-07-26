SpaceX Starship: dopo il successo di Flight 13, la prossima Ship potrebbe essere recuperata da Mechazilla

Da poche ore si è conclusa la tredicesima missione (Flight 13) del razzo spaziale Starship di SpaceX. Il decollo è avvenuto poco prima dell'1:00 del 25 luglio (ora italiana) dal Pad 2 di Starbase riuscendo a raggiungere diversi obiettivi importanti, in particolar modo per Ship 40, mentre sembra che ci siano ancora da risolvere alcune problematiche legate a Super Heavy, con Booster 20 che non è riuscito ad ammarare correttamente, pur con diversi miglioramenti rispetto a quanto fatto da Booster 19 durante Flight 12.

Come riportato da SpaceX sul suo sito, Super Heavy Booster 20 è riuscito a completare l'ascesa correttamente con tutti e 33 i motori Raptor 3 atmosferici accesi, anche se uno dei propulsori centrali potrebbe comunque aver avuto un problema durante questa fase. Elon Musk ha dichiarato che volutamente Flight 13 ha visto la Starship avere un'accelerazione più elevata così da testare le piastrelle dello scudo termico di Ship durante la fase di massima pressione dinamica (Max-Q). Rimangono ancora da chiarire le cause della mancata accensione dei Raptor 3 atmosferici durante la fine della fase di rientro, poco prima dell'ammaraggio.

Ship 40 invece si è comportata piuttosto bene, raggiungendo per la prima volta tutti gli obiettivi. Abbiamo così assistito al rilascio di 20 satelliti Starlink V3 (6 dotati di fotocamere e luci) oltre alla riaccensione di un propulsore Raptor 3 atmosferico. Quest'ultimo test sarà fondamentale per le future missioni orbitali con profili più complessi di quelli attuali.

High-speed video of 33 Raptor engines powering the Super Heavy booster on Flight 13 pic.twitter.com/NtMR0c3aWn — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2026

Sempre Musk ha aggiunto che, salvo non emergano nuove informazioni durante la revisione dei dati, durante Flight 14 assisteremo al primo recupero di Ship (Ship 41) e quindi alla prima missione orbitale. SpaceX potrebbe così scegliere di rinunciare ancora a recuperare il Super Heavy, puntando invece sul recupero del secondo stadio.

Nonostante non fosse previsto, Ship 40 è riuscita a galleggiare dopo l'ammaraggio. Non era mai successo che il secondo stadio di Starship riuscisse a resistere all'impatto con l'acqua. A monitorare la situazione in un tratto dell'Oceano Indiano vicino alle coste dell'Australia, c'è la nave di supporto GO Australis che sta probabilmente conducendo una raccolta di dati ulteriore oltre a mettere in sicurezza la zona rispetto ad altre imbarcazioni che potrebbero trovarsi in zona. Dal momento dell'ammaraggio, il secondo stadio ha percorso oltre 100 km spinta dalle correnti e dal vento. Allo stato attuale è improbabile che Ship 40 venga recuperata.

approximate reconstruction of the ship azimuth post-splashdown seen in the broadcast paired with the gps data pic.twitter.com/AeOQ5h7XdY — TheSpaceEngineer (@mcrs987) July 26, 2026

Lo scudo termico, uno degli elementi più complessi di Starship, sembra essersi comportato bene e, sempre Elon Musk, ha aggiunto successivamente che "abbiamo ottenuto tutti i dati sullo scudo termico di cui avevamo bisogno e anche di più!". In particolare potrebbero essere state d'aiuto le piastrelle isolanti con sensori di pressione oltre alle immagini catturate dal drone e dai satelliti Starlink V3 durante Flight 13. Con Super Heavy Booster 21 e Ship 41 che sono già quasi completate, il prossimo lancio potrebbe essere tra circa un mese (o poco più).