SpaceX Starlink: saranno meno visibili da terra, parola di Elon Musk

Non è la prima volta che scriviamo in merito alla troppa visibilità dei satelliti SpaceX Starlink durante le fasi di posizionamento nell'orbita finale. Molti astronomi professionisti (e non) hanno già espresso un parere piuttosto negativo per l'impatto che questi satelliti avranno per le osservazioni scientifiche.

Elon Musk e SpaceX hanno sempre ribadito l'impegno a cercare la migliore soluzioni che possa conciliare il business della connettività satellitare e la ricerca scientifica. Per esempio la NASA ha messo a disposizione di tutti un'app per capire l'impatto dei satelliti mentre le proteste dal mondo scientifico continuano. Recentemente lo stesso Musk è tornato sull'argomento dichiarando che nei prossimi lanci ci saranno ulteriori strategie per ridurre la magnitudo/visibilità dei suoi satelliti.

A Gennaio 2020 è stato fatto un primo test coprendo un satellite con una vernice scura (il satellite è stato ribattezzato DarkSat). Uno studio che ne ha comparato la magnitudo con uno Starlink standard ha visto una riduzione della visibilità a occhio nudo ma non abbastanza per non rovinare le immagini di osservatori come il National Science Foundation Vera C. Rubin Observatory.

Nuovi test per Starlink meno visibili

Su Twitter, Elon Musk ha dichiarato che nel prossimo lancio (il nono) ci saranno SpaceX Starlink equipaggiati con coperture di colore scuro che non impatteranno sulle capacità di trasmissione dei satelliti. Inoltre durante la fase di salita nell'orbita definitiva, ci sarà un nuovo posizionamento per i pannelli solari che li alimentano, così da renderli ancora una volta meno visibili.

Musk ha scritto in risposta a un tweet "grazie! Stiamo adottando alcune misure chiave per ridurre la luminosità dei satelliti tra l'altro. Dovrebbero essere molto meno visibili durante la fase di ascesa dell'orbita modificando l'angolazione dei pannelli solari e tutti i satelliti avranno coperture a partire dal lancio 9".

Non ci sono ancora informazioni su come saranno realizzate queste coperture e come funzioneranno effettivamente durante il prossimo lancio reale degli SpaceX Starlink. Il lancio 8 avverrà a Maggio 2020 mentre il lancio 9 non ha ancora un periodo effettivo (forse Giugno).