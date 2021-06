SpaceX Starlink: quasi 70 mila utenti attivi contemporaneamente la scorsa notte

La costellazione di satelliti per la connettività Internet SpaceX Starlink si sta ampliando e, pur essendo ancora un programma in via di sviluppo, sono sempre di più gli utenti che stanno provando il servizio soprattutto in zone dove la connettività tradizionale è complicata.

Anche se la concorrenza "sta affilando le armi" (per esempio OneWeb) sembra che il progetto di Elon Musk sia ancora in vantaggio di diverse lunghezze. Questo, insieme alla pubblicità indiretta fornita dai media e da Musk stesso, ha consentito di raggiungere numeri interessanti.

Record di utenti per SpaceX Starlink

Recentemente è stato lo stesso Elon Musk a fornire nuove informazioni sulla costellazione satellitare. Per esempio ora sappiamo che la scorsa notte erano connessi contemporaneamente oltre 69420 utenti. Ma l'alto dirigente ha anche voluto annunciare alcune novità sui piani futuri.

Secondo quanto riportato inoltre, i 72 piani orbitali saranno attivi a partire da Agosto 2021 e ci saranno ulteriori novità che potrebbero essere svelate nelle prossime settimane. Ad avere una copertura inferiore sono le regioni polari che SpaceX Starlink coprirà solo nel corso dei prossimi sei mesi (anche se alcune unità sono già in orbita). Proprio queste zone sono quelle sulle quali ha puntato OneWeb per fornire una prima connettività basilare (entro la fine dell'anno).

Non è finita qui! In risposta a un utente, Elon Musk ha anche aggiunto che si sta pensando alla certificazione della connettività sugli aeroplani. Vista la burocrazia e i test necessari bisognerà aspettare ancora un po' ma in futuro SpaceX Starlink fornirà la connettività Internet a bordo di aeromobili come Boeing 737 e Airbus A320 che trasportano molti passeggeri. Per i voli privati invece si è pensato a test e certificazione per i modelli di Gulfstream.

Rimangono ancora alcune domande sul futuro delle magacostellazioni di satelliti (perché Starlink sarà solo una di queste). L'impatto sulle osservazioni astronomiche amatoriali e scientifiche è un argomento molto dibattuto e anche le agenzie spaziali nazionali stanno monitorando accuratamente la questione. Infine, vedendo il possibile ritorno economico, sono iniziate da tempo alcune faide commerciali per bloccare la concorrenza.