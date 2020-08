SpaceX Starlink: nell'ultima missione tutti i satelliti erano VisorSat

Continua il cammino di Elon Musk per la creazione della costellazione di satelliti SpaceX Starlink con l'ultimo lancio avvenuto nella mattinata (ora italiana) del 7 Agosto. Si aggiungono così 57 nuovi satelliti in orbita che in questo momento formano un "trenino" molto visibile (alle giuste condizioni).

Sempre più satelliti VisorSat in orbita

Come specificato dalla stessa società statunitense, gli SpaceX Starlink del lancio numero 9 erano tutti a bassa visibilità (VisorSat). Dopo un precedente lancio nel quale era presente un modello il nuovo design, ora questo è stato adottato da tutte le unità. Si tratta di una buona notizia per gli astronomi/astrofotografi anche se quando sono ancora posizionati nell'orbita più bassa rimangono visibili.

Il razzo SpaceX Falcon 9 di questa missione era già stato impiegato per la sesta missione Starlink ad Aprile e per altre tre missioni nei mesi precedenti. Il primo stadio è stato recuperato con successo grazie all'atterraggio sulla drone-ship Of Course I Still Love You (OCISLY) dove era già atterrato altre quattro volte.

Questa volta, a differenza di una precedente missione, non è riuscito invece il tentativo di recupero "al volo" dei fairing. Ricordiamo che, per quanto sembrino strutture semplici, il loro costo è di circa 6 milioni di dollari. Attualmente non è chiaro se abbiano subito dei danni dal contatto con l'acqua salata del mare.

Insieme ai 57 satelliti SpaceX Starlink erano anche presenti due satelliti BlackSky per il monitoraggio della Terra. Questo permette di ridurre il costo complessivo dell'operazione (ospitando clienti paganti per i lancio). Attualmente in orbita ci sono 474 satelliti della costellazione per la connettività di SpaceX.