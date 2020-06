SpaceX Starlink: nel lancio di stanotte ci sarà un satellite poco riflettente

Dopo il lancio della capsula Crew Dragon (del 30 Maggio 2020), SpaceX non si ferma ma questa volta toccherà ai satelliti per le comunicazioni Starlink! Quando in Italia saranno circa le 3.25 di questa notte, la società di Elon Musk ha programmato l'ottavo lancio dei suoi satelliti.

Il lancio è previsto dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) a Cape Canaveral con il primo stadio del Falcon 9 che è già stato impiegato, dal 2018, per altre quattro missioni. Anche questa quinta volta si tenterà di recuperare il primo stadio facendolo atterrare sulla drone-ship Just Read the Instructions (JRTI) dopo poco meno di 9 minuti dalla partenza. Dopo 14 minuti invece i satelliti potranno essere sganciati dalla piattaforma.

VisorSat riuscirà a ridurre la luminosità di Starlink?

Delle 60 unità di SpaceX Starlink previste, ci sarà anche un modello chiamato VisorSat, che permetterà (almeno in teoria) di ridurne la luminosità. Si tratta di un problema noto con pareri molto sfavorevoli da parte della comunità scientifica in tutto il Mondo e che Elon Musk sta cercando di risolvere.

Come già annunciato in precedenza, i satelliti VisorSat utilizzeranno un nuovo design che dovrebbe permettere di ridurre la luce riflessa dalla zona delle antenne del satellite e quindi creare meno problemi. Si tratta sostanzialmente di "tendine parasole" di un materiale non riflettente orientabili che saranno utili quando i satelliti saranno nell'orbita operativa.

Non sarà comunque l'unica strategia messa in campo da SpaceX per Starlink. La società statunitense ha intenzione infatti di provare nuovi assetti dei satelliti durante le fasi di posizionamento orbitale che permetterebbero di ridurre la visibilità durante la fase di orbit raise e nella parking orbit.

Orientando i satelliti in maniera tale da essere messi perpendicolarmente ai raggi solari, si avrebbe così una riduzione della visibilità degli Starlink. Questa soluzione sarebbe utilizzabile prima del posizionamento nell'orbita operativa. Come spiegato da INAF però, questa soluzione potrebbe portare a qualche problema sia per quanto riguarda il corretto posizionamento del satellite sia alla corretta capacità di alimentarsi attraverso i raggi solari. Non sappiamo ancora se questa idea funzionerà correttamente, così come quella delle "alette parasole", in caso affermativo potrebbe essere una svolta sia per SpaceX che per la comunità scientifica (ma anche per i semplici cittadini che vogliono osservare il cielo senza "distrazioni" umane).

Dopo circa 23 minuti dal lancio, i satelliti appena lanciati saranno visibili dall'Italia (soprattutto per chi si trova da Nord-Est) con un transito che li vedrà in un gruppo molto ravvicinato. Invece nella giornata di domani, alle 21.35 circa saranno visibili principalmente dal Sud Italia (dalla Sicilia, passando alla Calabria fino alla Puglia) e più difficilmente fino alla Toscana-Emilia Romagna.