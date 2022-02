SpaceX: Starlink arriva a Tonga mentre si avvicina la presentazione di Starship

SpaceX sta continuando a lavorare su più fronti per cercare di mantenere la roadmap programmata per l'evoluzione della sua flotta di razzi spaziali e navicelle. Da un lato abbiamo i Falcon 9 che continuano a essere uno strumento essenziale per lanciare satelliti con un'elevata cadenza e riducendo i costi di accesso allo Spazio. Dall'altro c'è il progetto Starship che sarà fondamentale per le missioni lunari, verso Marte e per portare in orbita carichi utili di massa elevata.

In tutto questo si inserisce il servizio Starlink che consente alla società di Elon Musk di raccogliere fondi dagli utenti che lo utilizzano. Come abbiamo scritto qualche giorno fa, ora la società ha anche deciso di lanciare un abbonamento Premium a un costo maggiore ma che promette di avere diversi vantaggi per i clienti professionali e corporate. I satelliti per la connettività Internet attualmente vengono lanciati con missioni che utilizzano i Falcon 9 mentre in futuro verrà impiegata Starship (abbattendo ulteriormente il costo).

SpaceX porta Starlink a Tonga e sono in arrivo novità per Starship

Una prima novità riguarda la pubblicazione di un video ufficiale (visibile sopra) da parte di SpaceX per la missione che ha lanciato il satellite italiano COSMO-SkyMed di seconda generazione. A differenza di quelli pubblicati in precedenza, qui si può vedere una migliore qualità dell'immagine, migliore stabilizzazione e seguire tutto il processo di separazione tra primo e secondo stadio e dei due fairing.

La seconda novità riguarda invece l'impegno della società per portare la connettività a Tonga dopo l'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Il 21 gennaio Elon Musk aveva dichiarato di non poter aiutare gli abitanti con il servizio Starlink e che avrebbero dovuto utilizzare altri servizi. Qualcosa però deve essere cambiato perché alcuni ingegneri di SpaceX sono stati inviati nelle Fiji per allestire una stazione terrestre utile a connettersi ai satelliti.

A confermarlo è stato il ministro delle comunicazioni Aiyaz Sayed-Khaiyum dichiarando che sarà una soluzione temporanea per sei mesi. "SpaceX ha richiesto una licenza temporanea per le telecomunicazioni di emergenza. [...] SpaceX e Fiji International Telecommunications sono attualmente, tuttavia, in trattative commerciali per localizzare la stazione terrestre e connettersi al gateway Internet delle Fiji" ha aggiunto. Questo si è reso necessario in quanto il terremoto e lo tsunami hanno danneggiato il cavo di fibra ottica sottomarino che permetteva a Tonga di avere connettività Internet.

Stroker, Leif @KiddPoteet and I signing off with a sunset pass. Keep inspiring all of us @SpaceX team - your changing the world. pic.twitter.com/Ld1JFHZWRr — Jared Isaacman (@rookisaacman) February 6, 2022

In ultimo venerdì 11 febbraio alle 3 di mattina (ora italiana) si terrà una nuova conferenza legata a Starship. L'annuncio è avvenuto su Twitter da parte di Elon Musk. Secondo quanto riportato sempre dal miliardario ci sarà anche una dimostrazione di una navicella Starship completamente assemblata (con Ship 20 e Booster 4). Per riuscirci verrà impiegato anche il nuovo sistema con le "bacchette" fissate alla torre di lancio. Durante la conferenza dovrebbero essere rilasciate ulteriori informazioni circa la roadmap per il primo test orbitale.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !