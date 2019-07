SpaceX Starhopper ha preso fuoco durante i test in Texas

SpaceX Starhopper (chiamato anche Starship Hopper) è il prototipo della nuova generazione di razzi che promettono di portare l'essere umano su Marte o sulla Luna. I test sono ancora all'inizio e sono eseguiti su modelli più piccoli e meno rifiniti della versione definitiva.

Questo è un bene considerando che l'ultimo test di SpaceX Starhopper ha prodotto un grande incendio durante i test per i motori. Il razzo si trova a Boca Chica (nel Texas) dove era già stato avvistato in passato ed è stato possibile anche reperire un video (di buona qualità) di quanto accaduto.

Nel video si può vedere come dopo una prima accensione c'è stato un secondo incendio divampato sempre dalla zona inferiore che ha iniziato a far bruciare il razzo. Non è la prima volta che il sistema viene acceso e qualche mese fa era stata fatta una prima prova (con il razzo saldamente legato al suolo). Nessuna persona risulta ferita anche grazie alle misure di sicurezza che vengono utilizzate durante questi test.

Esiste un altro razzo SpaceX Starhopper che si trova in Florida (a Cape Canaveral). Quest'ultimo però potrebbe essere una versione diversa rispetto a quella che ha preso fuoco. È probabile che anche questo modello sarà sottoposto a una serie di verifiche preliminari prima della fase operativa dei test (per evitare altri spiacevoli incidenti).

Una delle incognite di questi nuovi SpaceX Starhopper sono i motori Raptor che sono stati realizzati proprio per questo progetto. Essendo nuove le componenti e la struttura stessa del razzo è lecito aspettarsi anche queste problematiche. Quello che vedremo durante i primi test saranno piccoli "saltelli" e voli sempre più in alto fino a qualche chilometro di quota (compresa anche una parte di stazionamento in aria e ridiscesa al suolo).

Ora non è chiaro quando la società riprenderà i test su SpaceX Starhopper. Sicuramente ci saranno verifiche sulla parte hardware, controllo della telemetria e altre analisi per capire cosa è andato storto. Il progetto è comunque ancora in una fase iniziale e questi contrattempi non dovrebbero modificare la roadmap in maniera significativa.