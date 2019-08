SpaceX 'Starhopper': come seguire in diretta il test previsto per oggi

Il primo tentativo di lancio di SpaceX 'Starhopper' era previsto per la giornata di ieri, ma è stato abortito in seguito a un problema nella fase di accensione del motore Raptor. Quello che in gergo viene definito "hop" (saltello) era stato inizialmente rimandato di due ore; poi, definitivamente posticipato a oggi. Il test verrà dunque ripetuto quando in Italia saranno le 23:00.

Le procedure alla base del test e l' "hop" vero e proprio potranno essere seguiti in diretta grazie allo streaming sul profilo ufficiale YouTube di SpaceX. Quindi è una buona idea tenere d'occhio il canale YouTube dell'azienda per non perdersi nessuna delle fasi del test: eccolo, qui di seguito.

Quanto al progetto nella sua interezza, si compone di due parti. Quello di cui stiamo parlando è proprio SpaceX Starship versione Hopper mentre Falcon Super Heavy è la parte propulsiva per "sfuggire" alla gravità terrestre e per spingere lo stadio superiore fino a Marte. Secondo quanto riportato sarà possibile portare 100 tonnellate di carico utile o fino a 100 persone permettendo così di realizzare missioni attualmente impensabili.

Un primo lancio della parte Starhopper è stato tentato, con successo, nello scorso mese. Il modulo assomiglia a una grossa cisterna per l'acqua ed è alimentato da un motore Raptor, il quale rappresenta la componente più suscettibile a malfunzionamenti.

La Starhopper è stata caricata con 30 tonnellate di propellente composto da metano e ossigeno. Non raggiungerà i 200 metri come inizialmente annunciato da Elon Musk, ma si fermerà a 150 metri di quota. Dipende dall'intervento della Federal Aviation Administration, che ha imposto una restrizione sulla quota raggiungibile e richiesto a SpaceX una copertura assicurativa di 100 milioni di dollari nel caso di incidenti e danni a terzi.

SpaceX Starhopper si solleverà per circa 15 secondi a pochi metri e si sposterà lateralmente rispetto alla posizione iniziale. In gergo questo genere di prove vengono definite "hops" (saltelli). La configurazione finale invece si chiamerà Starship e prevederà 6 motori Raptor mentre il razzo Super Heavy a cui Starhopper sarà collegato avrà ben 35 motori.

Altri dettagli su Starhopper e Super Heavy si trovano in questo articolo.