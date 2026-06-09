SpaceX Starfall, capsule per lo sviluppo di nuovi farmaci e materiali nello Spazio

SpaceX Starfall, capsule per lo sviluppo di nuovi farmaci e materiali nello Spazio

SpaceX sta pensando di realizzare delle nuove capsule chiamate Starfall che potranno essere utilizzate in futuro per lo sviluppo di nuovi farmaci e materiali nello Spazio grazie alla microgravità. Potranno essere lanciate con Falcon 9 o Starship.

di pubblicata il , alle 20:54 nel canale Scienza e tecnologia
SpaceX
 

Come sappiamo SpaceX sta per entrare in borsa e la sua quotazione potrebbe essere l'evento dell'anno per quanto riguarda la finanza, con ricadute dirette anche nel settore aerospaziale. La società di Elon Musk sta sviluppando diversi progetti oltre a proseguire i programmi già in essere come i lanci con i razzi spaziali Falcon 9 e Falcon Heavy, la costellazione Starlink (con le versioni 2 mini) e le operazioni verso la Stazione Spaziale Internazionale con Dragon e Crew Dragon.

spacex starfall

SpaceX sta anche puntando a rendere operativo il prima possibile il nuovo vettore pesante Starship, nelle sue varie versioni, a lanciare i primi satelliti Starlink V3 e implementare la costellazione dedicata all'Intelligenza Artificiale con i data center in orbita grazie ai satelliti AI1. Un altro progetto è quello legato alle capsule Starfall, che consentiranno di eseguire studi e test in microgravità ma anche la produzione di nuovi medicinali e materiali ma anche alla consegna di carichi utili in pochissimo tempo.

starfall spacex

Di per sé non è un concetto nuovo ed è già applicato, per esempio, da Varda Space. Starfall di SpaceX sarà molto più grande e potrebbero rappresentare un nuovo sbocco commerciale per la società di Elon Musk così da diversificare la propria offerta e i propri guadagni. Nei documenti inviati alla FAA (Federal Aviation Administration) si possono leggere parte delle specifiche tecniche e del design che potrebbe essere utilizzato.

Starfall potrebbe anche sopperire a parte dei test e della produzione che attualmente è svolta a bordo della ISS ma che con le nuove stazioni spaziali commerciali potrebbe venire ridimensionata o gestita diversamente. Attualmente l'FAA ha approvato due rientri di capsule Starfall nell'Oceano Pacifico a circa 1300 chilometri al largo delle coste di California. Queste capsule potranno essere lanciate sia da Falcon 9 che da Starship con traiettorie orbitali o suborbitali, in base alla tipologia di missione (produzione o consegna).

starfall spacex

La conformazione delle capsule sarà discoidale con un'altezza di 75 centimetri e 3,1 metri di diametro. Per permettere movimenti precisi, le capsule avranno propulsori per il controllo dell'assetto che utilizzeranno gas freddo, non avranno però un sistema di propulsione proprio né la capacità di rientrare in autonomia (sarà necessario impiegare un secondo stadio o un kick stage) mentre la discesa atmosferica sarà rallentata da un paracadute. La massa sarà di circa 2,1 tonnellate e saranno realizzate in alluminio con uno scudo termico in materiali compositi.

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