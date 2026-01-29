SpaceX sta provando le piastrelle isolanti di Starship sui razzi spaziali Falcon 9 per migliorarle

Negli scorsi giorni SpaceX ha lanciato la missione Starlink 17-20. A differenza di altre missioni simili, questa volta su uno dei fairing erano presenti delle piastrelle isolanti impiegate sul razzo spaziale Starship, ancora in fase di test.

Secondo quanto riportato da Elon Musk, il prossimo lancio del razzo spaziale riutilizzabile Starship potrebbe avvenire intorno a metà febbraio. Nelle scorse settimane SpaceX ha proseguito l'assemblaggio di Super Heavy Booster 19 e di Ship 39 con alcuni test che hanno coinvolto anche il prototipo Booster 18.3. La società punta a raggiungere una certa maturità del progetto per quest'anno così da iniziare la fase operativa e puntare anche a completare il lander lunare per le missioni Artemis III e Artemis IV (previste a partire dalla fine del 2028).

Il 25 febbraio alle 18:30 (ora italiana) è decollato dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California un razzo spaziale Falcon 9 con a bordo dei satelliti Starlink per la costellazione dedicata alla connettività Internet. Il lancio è stato un successo con il primo stadio che aveva volato in precedenza altre cinque volte per le missioni Sentinel-6B, Twilight e altre tre missioni Starlink. Dopo la separazione degli stadi il primo stadio è rientrato sulla droneship Of Course I Still Love You (OCISLY) nell'Oceano Pacifico.

La particolarità della missione Starlink 17-20 è quella di aver avuto incollate a uno dei fairing quelle che sono sembrate delle piastrelle isolanti utilizzate da Starship. Le piastrelle del thermal protection system (TPS) sono uno dei punti critici nello sviluppo del nuovo vettore pesante e SpaceX sta seguendo diverse strade per trovare quella più efficiente e sicura. Lo scopo è riuscire a eseguire più lanci a breve distanza di tempo senza particolari manutenzioni (a differenza dell'orbiter dello Space Shuttle).

La forma esagonale e il colore nero delle piastrelle sui fairing del Falcon 9 erano indicative del test considerando anche che questo genere di "aggiunta" non era utile per questo tipo di missione. Le TPS sono realizzate con un materiale ceramico chiamato Toughened Unipiece Fibrous Reusable Oxidation-Resistant Ceramic (TUFROC) e sono pensate per essere installate con facilità e sostituibili rapidamente in caso di bisogno riuscendo a resistere a temperature di oltre 1400°C.

Non sappiamo quale sia stato il risultato del test, ma questo approccio di SpaceX per far evolvere il progetto di Starship permette di impiegare anche altri vettori e non aspettare i lanci del grande razzo riutilizzabile che hanno ancora una cadenza modesta. Nel corso del 2026 dovrebbero essere raggiunti diversi obiettivi come la prima missione lanciata dal Pad 2, la prima missione con recupero di Ship (che sarà anche la prima missione orbitale), il rilascio di carichi utili reali (Starlink di terza generazione) e lo scambio di propellente tra due Starship. Nel 2027 invece ci dovrebbe essere la prova di allunaggio di un lander lunare basato su Ship senza equipaggio, in vista di Artemis III.