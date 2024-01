SpaceX sotto accusa: ha licenziato illegalmente impiegati che hanno criticato Elon Musk

Nuova grana in casa SpaceX. L'azienda aerospaziale capeggiata da Elon Musk è finita nel mirino del National Labor Relations Board (NLRB), l'agenzia governativa statunitense che vigila sul rispetto dei diritti sindacali, dopo il licenziamento di alcuni dipendenti rei di aver criticato apertamente l'operato del CEO dell'azienda, lo stesso Elon Musk.

I fatti risalgono allo scorso anno, quando Musk era impegnato nella complicata scalata a Twitter, poi conclusasi con successo e il conseguente cambio di nome della piattaforma in X. In quel frangente, un gruppo di lavoratori SpaceX ha redatto una lettera aperta, pubblicata online, in cui manifestava serie preoccupazioni sul comportamento di Musk, ritenuto "una fonte frequente di imbarazzo e distrazione" per l'azienda.

L'NLRB accusa SpaceX: violati i diritti sindacali dei dipendenti

Accusa che SpaceX non avrebbe preso benissimo: secondo l'NLRB, dopo la pubblicazione della lettera l'azienda aerospaziale avrebbe interrogato i dipendenti per cercare di risalire agli autori del documento, vietando al contempo di non divulgare quanto avvenuto. Inoltre, avrebbe creato "un senso di sorveglianza" leggendo e mostrando screenshot dei messaggi scambiati dai lavoratori, e avrebbe anche "invitato i dipendenti a licenziarsi" o "minacciato il licenziamento" di chi avesse partecipato ad attività sindacali.

Poco dopo, in effetti, i dipendenti coinvolti nella stesura della lettera aperta sono stati allontanati dall'azienda. Proprio per questo l'NLRB ha presentato mercoledì scorso una denuncia formale contro SpaceX accusandola di aver violato i diritti sindacali dei dipendenti licenziati, e chiedendo le scuse formali di SpaceX nei confronti degli impiegati allontanati ingiustamente oltre all'obbligo di esposizione di una nota sui diritti dei lavoratori per 120 giorni. Inoltre, l'agenzia governativa ha fissato per il 5 marzo 2024 un'udienza con un giudice amministrativo, a meno che SpaceX non cerchi un accordo.