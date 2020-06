SpaceX, priorità massima allo sviluppo di Starship: si punta verso la Luna e Marte

Il 30 Maggio per la prima volta nella storia un'azienda privata ha lanciato degli uomini verso lo spazio: si tratta di SpaceX, che ha portato due astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'azienda capitanata da Elon Musk è nata solo 18 anni fa con l'obiettivo non solo di inviare persone nello spazio, ma anche di trasformare l'umanità in una specie "multi-pianeta".

Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso che deve essere affrontato a piccoli passi. Il prossimo? Costruire un razzo capace di trasportare fino a 100 persone oltre l'orbita terrestre bassa che ad oggi è noto con il nome di Starship, il più grande veicolo spaziale pensato dall'azienda di Musk. Gli ingegneri dell'azienda sono rimasti concentrati negli ultimi anni sulla progettazione di propulsori e prototipi sempre più complessi al fine di velocizzare quanto possibile lo sviluppo dell'ambizioso progetto dell'imprenditore americano.

Un passo importante per SpaceX è stato portare degli uomini nello spazio, dopo aver consegnato un manichino su una Tesla Roadster verso Marte. Se tutto va come sperato SpaceX dovrebbe ricevere la certificazione per i voli regolari verso la stazione spaziale, ma gli occhi sono ancora puntati tutti verso Marte. L'azienda sta quindi concentrando gli sforzi sullo sviluppo della Starship, e a confermarlo è un'email ottenuta dalla CNBC scritta proprio da Musk. Nel testo si legge: "È da considerare la Starship (oltre a tutto quello che possa ridurre il rischio nei ritorni della Dragon) la priorità massima di SpaceX".

La prima Starship è stata avvistata in Texas all'inizio del 2019, con Musk che ha messo in competizione diversi team interni (oltre a quello texano ha lavorato sulla navicella anche un team in Florida) per velocizzarne lo sviluppo. Ad oggi i lavori sulla Starship sono confinati nel Texas, e il propulsore dell'ultimo prototipo (SN4) - dopo aver resistito per un numero maggiore di test rispetto a tutte le precedenti iterazioni - è esploso di recente causando la perdita dell'intera navicella per l'azienda e, pertanto, una battuta d'arresto all'interno dell'ambizioso programma.

La Starship ha comunque già vinto un importante contratto della NASA, e sarà la navicella che porterà gli esseri umani di nuovo sulla superficie lunare nel 2024. Sono necessari. però, ancora numerosi test e prototipi perché la navicella sia in grado di trasportare esseri umani riducendo al minimo i rischi, e a quanto pare l'azienda sta massimizzando gli sforzi sul progetto. Dopo SN4 l'azienda sta lavorando su SN5, che dovrebbe essere pronto a breve per i primi test, ed è al lavoro anche sul successore, SN6. Fra i due, almeno uno dovrebbe riuscire a spiccare il volo.