SpaceX potrebbe aver cambiato i piani per la missione Flight 14 del razzo spaziale Starship

SpaceX sta attivamente cercando di recuperare Ship 40, il secondo stadio utilizzato durante Flight 13, la missione suborbitale di Starship lanciata alla fine di luglio. Inaspettatamente l'hardware è riuscito a rimanere a galla sulla superficie dell'Oceano Indiano vicino alle coste dell'Australia, tenuta sotto controllo e poi rimorchiata da alcune navi. Inizialmente non sembrava possibile ma, grazie all'intervento di una nuova nave, Ship 40 potrebbe tornare in Texas a Starbase per analisi approfondite.

Nelle scorse ore a GO Australis, Normand Ranger e Skimmer Tide si è aggiunta la nave semi-sommergibile Forte, in grado di portare anche strutture di dimensioni ben più grandi di Ship 40, senza la necessità di issarla a bordo ma sommergendo il ponte provvisoriamente e poi riemergendo per un trasporto più agevole. Le tempistiche e la riuscita stessa dell'operazione sono elementi incerti ma si tratta di dati importanti per SpaceX e il primo secondo stadio recuperato (per quanto non utilizzando Mechazilla).

Starship: il recupero di Ship 41 potrebbe non avvenire

Nelle scorse ore un post di Elon Musk ha rimesso in discussione la dinamica di Flight 14, il volo di prova che potrebbe decollare nella prima metà di settembre utilizzando Super Heavy Booster 21 e Ship 41. Inizialmente sembrava che Flight 14 potesse essere il primo volo orbitale di Starship portando Ship 41 a essere "afferrata al volo" da Mechazilla di Pad 2 di Starbase.

Musk ha però affermato nelle scorse ore che "sembra che probabilmente cattureremo Ship con la torre tra qualche mese. Se ci fosse stata una torre in mare aperto dove abbiamo provato a far atterrare Ship, sarebbe stata catturata". Questo non chiarisce se SpaceX aspetterà del tempo prima di effettuare Flight 14 oppure se Flight 14 avrà un profilo missione non orbitale o comunque senza recupero.

Nello stesso post si può leggere che "il primo riutilizzo di Ship sarà alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Sarà una svolta nella strada della storia per la coscienza che raggiunge le stelle". Il riutilizzo prevede ovviamente la capacità di recuperare una Ship attraverso Mechazilla, eseguire dei controlli e riutilizzarla. Attualmente è avvenuto solo con Super Heavy per quanto riguarda Starship.

Secondo altre fonti, come Eric Berger (di ArsTechnica), SpaceX avrebbe ricevuto le autorizzazioni necessarie ma dal punto di vista ingegneristico la società vorrebbe aspettare più tempo per una maggiore precauzione. Attualmente solo Pad 2 di Starbase è operativo mentre Pad 1 è in fase di aggiornamento mentre i due pad in Florida sono stati completati ma mancherebbero ulteriori test e, soprattutto, la NASA vorrebbe essere sicura che SpaceX possa recuperare una Ship da un volo orbitale in una zona con meno strutture "delicate" dal punto di vista dei lanci spaziali.

Ship 41 completes a ~18 second static fire. ✅

Was that a fire burp at the end? pic.twitter.com/pBfOgWDVwr — Avid Space (@LabPadre) August 20, 2026

Un "passo falso" e SpaceX potrebbe trovarsi senza pad operativi per Starship, almeno nel breve-medio periodo. La società sembra quindi voler essere prudente e non accelerare i tempi. Oltre alle dichiarazioni di Musk, c'è anche il silenzio della società che non consente di avere una visione chiara dei futuri lanci del nuovo vettore completamente riutilizzabile.

Nel frattempo nel sito di test di Massey (Starbase, Texas) è stato completato un primo static fire della durata di 18 secondi di Ship 41 che sarà impiegata durante Flight 14 facendo presumere che le tempistiche di un lancio entro la prima metà di settembre siano plausibili, per quanto non certe.