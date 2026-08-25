SpaceX non lancerà più Starlink con Falcon 9 dalla Florida, ora toccherà a Starship (anche dalla Louisiana)

SpaceX ha annunciato che non lancerà più satelliti Starlink con razzi spaziali Falcon 9 dalla Florida. I prossimi lanci dalla costa orientale degli USA saranno effettuati da Starship. Annunciato anche Starbase Louisiana, nuovo sito di lancio.

Il prossimo volo di Starship (Flight 14) potrebbe avvenire intorno alla metà di settembre, con SpaceX che ha condotto una campagna di test su Ship 41 e sta procedendo con quella di Super Heavy Booster 21. La società punta a far diventare il nuovo vettore pesante completamente riutilizzabile operativo il prima possibile, sia per programmi federali come quelli NASA (Artemis) e per il DoW, ma anche per lanciare i satelliti Starlink di terza generazione, più potenti e capaci.

Watch Falcon 9 launch 29 @Starlink satellites to orbit from Florida https://t.co/lRI8clJkXZ — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

Nelle ultime ore proprio SpaceX ha annunciato due novità importanti (per quanto attese). La prima è la fine dei lanci di satelliti Starlink dalla Florida con razzi spaziali Falcon 9. Secondo quanto dichiarato da Kiko Dontchev (VP dei lanci per la società), con la missione Starlink 10-49 si chiude un'era per l'operatività di uno dei vettori più importanti della storia dell'aeronautica che si sta progressivamente avvicinando alla sua dismissione (prevista agli inizi degli anni '30).

Dontchev ha scritto come la missione Starlink 10-49, decollata dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida, sia stata l'ultima per Starlink dalla Florida impiegando un Falcon 9. D'ora in avanti dalla costa orientale, per i lanci di questi satelliti, sarà impiegato solamente Starship.

I lanci di satelliti Starlink proseguiranno dalla costa occidentale, in particolare dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California. Il dirigente ha ricordato il lavoro svolto dal team in Florida con circa 260 missioni Starlink all'attivo dalla "Space Coast" chiudendo il post scrivendo "non vedo l'ora di lanciare quella e molte altre con Starship!".

Per la missione Starlink 10-49 è stato impiegato il primo stadio B1067 che ha ora all'attivo ben 37 missioni, diventando il più attivo della flotta di SpaceX. Il vettore è decollato alle 11:33 di oggi (ora italiana) portando in orbita 29 satelliti Starlink V2 mini. In precedenza questo primo stadio era stato impiegato per le missioni CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, SES O3B mPOWER-A, PSN SATRIA, Telkomsat Merah Putih 2, Galileo, Koreasat-6A e 25 missioni Starlink. Il primo stadio è atterrato sulla droneship A Shortfall of Gravitas (ASOG) nell'Oceano Atlantico e proseguirà i lanci.

SpaceX annuncia la costruzione di un sito di lancio di Starship in Louisiana

La fine dei lanci di Starlink dalla Florida con i Falcon 9, per dare la priorità a Starship non è l'unica novità. Come già vociferato da tempo e poi successivamente confermato, SpaceX intende costruire un nuovo sito di lancio in Louisiana. La società lo ha confermato in un nuovo comunicato dove si indica la zona di Vermilion Parish (che comprende Pecan Island) come nuova sede di Starbase Louisiana.

Introducing Starbase, Louisiana  a high-cadence launch site that will enable Starship to open a pathway to the stars for humanity.



Thank you to @LAGovJeffLandry and the great people of Louisiana for all of their support as we work together on this audacious project → pic.twitter.com/hq308hvg2g — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2026

SpaceX ha dichiarato più volte in passato di voler lanciare un razzo spaziale Starship ogni ora e per farlo serviranno diversi siti di lancio negli USA (e non solo). Per questo la società si espanderà oltre il sito di sviluppo del Texas e oltre alla "Space Coast" della Florida, dove ci saranno anche altre società che tenteranno di lanciare razzi spaziali.

Nel piano della società statunitense si legge che la costruzione di Starbase Louisiana inizierà nel 2027, con il primo lancio nel 2029. Il sito permetterà, secondo i piani, di supportar migliaia di voli all'anno per Starship, una cifra elevatissima e che attualmente sembra quasi utopistica. Lo spazioporto avrà all'interno del suo territorio sistemi per la produzione di propellente (ossigeno e metano) oltre alla generazione di energia, strutture per la costruzione di vettori e un aeroporto.

L'investimento da parte di SpaceX sarà ingente. Grazie a un accordo con il governatore dello stato dovrebbero essere investiti circa 100 miliardi di dollari portando alla creazione di oltre 3000 posti di lavoro. Per ridurre l'impatto delle strutture, la società in accordo con le agenzie federali, ripristinerà la linea di costa (attualmente in fase di erosione) e le zone paludose preservando anche gli animali selvatici.