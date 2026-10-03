SpaceX mostra nuove immagini del lancio di Starship, HEO Space cattura un'immagine di un satellite Starlink V3

Negli scorsi giorni SpaceX ha mostrato nuove immagini del lancio Flight 14 di Starship. Anche la società HEO Space ha potuto catturare la prima immagine di un satellite Starlink V3 in orbita grazie a uno dei suoi satelliti.

All'inizio di questa settimana è stata effettuata la missione Flight 14 di Starship: un traguardo importante perché, nonostante i problemi, è stata la prima missione orbitale del vettore completamente riutilizzabile di SpaceX. Mentre il secondo stadio Ship 41 si trovava in orbita è stata l'occasione di rilasciare i primi satelliti Starlink V3 operativi che si sono uniti alla megacostellazione.

Hot-staging on Starship Flight 14 pic.twitter.com/RMchhr8pHM — SpaceX (@SpaceX) October 2, 2026

Come spiegato dalla società di Elon Musk, durante l'ascesa solo un motore Raptor 3 atmosferico di Super Heavy Booster 21 si è spento, consentendo comunque di raggiungere la quota prevista. La manovra di hot-staging è avvenuta correttamente con il primo stadio che ha eseguito la rotazione pr il rientro verso il Golfo del Messico. 31 dei 33 motori Raptor previsti si sono riaccesi per il boostback mentre successivamente sono rimasti accesi 11 dei 13 motori previsti. Dopo l'ammaraggio il sistema di terminazione del volo (FTS) è stato attivato per verificare la sua funzionalità.

Ship 41 ha invece avuto un problema a un singolo motore Raptor ottimizzato per il vuoto (RVac) che si è spento prima del previsto. Nonostante tutto lo stadio superiore è riuscito a raggiungere la traiettoria prevista aumentando la spinta dei motori rimanenti. Ship 41 ha poi acceso un singolo motore Raptor 3 atmosferico per entrare in orbita.

Durante la fase di coasting, Starship ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3 con questi ultimi che hanno impiegato i collegamenti ottici (laser) per comunicare con le stazioni di terra. In questi giorni i satelliti utilizzeranno i loro propulsori per raggiungere la quota prevista.

Ship 41, a causa del problema al motore RVac, non ha proseguito tutta la missione con 6 orbite, ma ha concluso anzitempo la missione Flight 14 ammarando nell'Oceano Pacifico Settentrionale anziché in una zona di mare vicino al Cile.

In questi giorni SpaceX ha rilasciato ulteriori immagini e video di Flight 14 ma anche HEO Space è riuscita a catturare un'immagine di un satellite Starlink V3 per la prima volta. Secondo quanto riportato dalla società l'immagine è stata registrata il 30 settembre da circa 230 km di distanza con una risoluzione di 34 cm/pixel. Quando i satelliti avranno raggiunto la loro quota operativa, i satelliti HEO Space saranno ancora più vicini permettendo di catturare immagini con risoluzione maggiore.