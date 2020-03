SpaceX lancia altri 60 satelliti Starlink, ma Falcon 9 ha un problema

Abbiamo scritto l'altro giorno di un problema che ha bloccato il lancio di un razzo SpaceX Falcon 9 con a bordo 60 satelliti Starlink. Il problema era ricollegabile a una potenza superiore al previsto per uno dei motori Merlin bloccando il lancio a T-0". La società di Elon Musk non si è persa d'animo e dopo le dovute verifiche il lancio è stato effettuato correttamente il 18 Marzo 2020.

Nuovo problema per il razzo Falcon 9, ma è comunque record di lanci

Nonostante i 60 satelliti Starlink siano stati messi correttamente in orbita, lo stadio primario del razzo SpaceX Falcon 9 ha avuto un problema. Ricordiamo che questo razzo aveva già volato in altre quattro missioni e quindi con il completamento della quinta ha segnato un record per la società statunitense.

Purtroppo però non tutto è andato come previsto. Uno dei nove motori Merlin 1D ha avuto nuovamente un problema rischiando di far fallire la missione. In supporto al motore con problemi, gli altri otto motori rimanenti sono riusciti a sopperire alla diminuzione di potenza ristabilendo la spinta e portando il secondo stadio all'altitudine corretta.

Elon Musk ha scritto su Twitter che "l'ultimo lancio è stato interrotto a causa della potenza leggermente superiore. Forse, ma non ovviamente, in relazione con quanto successo oggi. Questo razzo era molto usurato, quindi quella di oggi non è una grande sorpresa. I razzi riutilizzati più volte sono usati solo per missioni interne. Non rischieremo i satelliti che non sono di SpaceX".

Purtroppo il primo stadio non è riuscito a rientrare correttamente per appontare sulla chiatta automatizzata OCYSLI perdendo il segnale a T+7:30. SpaceX svolgerà nuove indagini prima del prossimo lancio per appurare correttamente le cause che hanno portato alla perdita del razzo e per capire se si tratta "solo" di eccessiva usura oppure se il problema è da cercarsi altrove.

Ora la costellazione comprende oltre 350 satelliti Starlink ed entro l'anno (salvo problematiche legate all'epidemia di Coronavirus) dovrebbero esserne lanciati altri 180 con tre lanci.