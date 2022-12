SpaceX lancia 40 satelliti per la connettività Internet in LEO di OneWeb

La guerra in Ucraina ha comportato diverse ripercussioni anche in ambito spaziale. A causa delle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia, anche l'ESA ha dovuto modificare i suoi piani e trovare strade alternative per alcune missioni future, facendo slittare diversi progetti anche di anni (per esempio ExoMars, che sarà lanciata nel 2028 e non più nel 2022). Non solo le agenzie governative sono state soggette a ripercussioni, anche società private, come OneWeb hanno dovuto modificare i propri piani.

La società anglo-indiana utilizzava, attraverso un accordo con Roscosmos, i razzi Soyuz per mettere in orbita i suoi satelliti per la connettività Internet in LEO (orbita bassa terrestre). Le sanzioni hanno comportato un blocco di queste operazioni e la necessità di trovare alternative. Un primo lancio è stato effettuato con New Space India (ISRO) a fine ottobre mentre nelle scorse ore è stata SpaceX con un Falcon 9 a mettere in orbita altri 40 satelliti.

OneWeb mette in orbita altri 40 satelliti grazie a SpaceX

La situazione è particolarmente interessante in quanto SpaceX è (anche) un rivale proprio di OneWeb in quanto la prima possiede anche la megacostellazione in LEO Starlink. Attualmente le due costellazioni satellitari hanno numeri ben diversi con la società di Elon Musk che può contare su 3231satelliti in orbita funzionanti mentre quella anglo-indiana su 500 satelliti (in totale ne sono stati lanciati 502). Inoltre il servizio di SpaceX è ormai ben avviato commercialmente e in continua espansione mentre l'altro è ancora in fase di allestimento e copre attualmente Alaska, Canada, Regno Unito e Groenlandia.

Il lancio di queste ore è il primo di tre programmati e annunciati a marzo. La partenza è avvenuta alle 23:27 di ieri (ora italiana) dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo spaziale Falcon 9. Il rilascio del carico utile è avvenuto in tre sessioni distinte per permettere una distribuzione orbitale corretta con OneWeb che ha confermato di aver contattato tutti i satelliti. Si tratta della quindicesima missione di questo tipo. Il primo stadio del Falcon 9 è atterrato correttamente sulla Landing Zone 1 alla Cape Canaveral Space Force Station.

La società punta ad avere una copertura globale entro il 2023 così da iniziare a fornire un servizio stabile. Nella dichiarazione ufficiale si legge che "con 502 satelliti in orbita, OneWeb ha completato quasi l'80% della sua costellazione di prima generazione, con solo altri tre lanci rimanenti per raggiungere la copertura globale. Il lancio di oggi è una pietra miliare significativa, poiché l'azienda sarà in grado di espandere notevolmente il servizio e avviare presto soluzioni di connettività in aree tra cui Stati Uniti, Europa meridionale e Nord Africa, India settentrionale, Medio Oriente, Giappone, Australia meridionale, Sud Africa e parti del Sudamerica".

Neil Masterson (CEO di OneWeb) ha dichiarato "[...] Siamo grati per il supporto di altri leader nel settore spaziale che ci ha permesso di riavviare rapidamente la nostra campagna di lancio e siamo lieti di lavorare con SpaceX oggi per il nostro primo lancio in assoluto dalla Florida, la patria in cui vengono prodotti i nostri satelliti".