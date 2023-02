SpaceX lancerà questa notte dei satelliti Starlink V2 mini con un razzo Falcon 9

Starship è solo uno dei programmi dei quali si occupa SpaceX (anche se è il più futuristico). Mentre ci si sta avvicinando al possibile test orbitale del nuovo vettore pesante completamente riutilizzabile la sempre affidabile famiglia di lanciatori medi/pesanti Falcon continua a compiere lanci uno dopo l'altro. Nella giornata di oggi sarebbero stati previsti ben tre lanci compreso quello di Crew-6 verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Le cose non sono andate come previsto e Crew-6 non è potuta partire a causa di un problema ai sistemi di terra che forniscono il TEA-TEB (trietilborano) che serve ad accendere la miscela di RP-1 e ossigeno liquidi che alimentano i motori Merlin-1D dei Falcon 9. Nessun problema per l'equipaggio ma bisognerà aspettare ancora fino al 2 marzo. Nel frattempo la società di Elon Musk punterà a mettere nuovi satelliti Starlink, con qualche novità.

SpaceX e i nuovi satelliti Starlink V2 mini

Dei due lanci, il primo è previsto ora (dopo un aggiornamento) alle 0:13 di domani dalla Florida mentre il secondo nella serata sempre di domani dalla California (dopo uno slittamento a causa del cattivo tempo). Mentre quest'ultimo sarà il lancio di satelliti Starlink della precedente generazione (1.5) il primo è il più importante in quanto si tratta di V2 mini (seconda generazione), dei quali si era già scritto in passato.

Inizialmente SpaceX aveva intenzione di lanciare i satelliti di seconda generazione solamente attraverso Starship, ma dovendo attendere ancora qualche tempo prima dei test con carico utile a bordo la società ha dovuto ripiegare su versioni modificate che potessero essere lanciate con un vettore medio come Falcon 9.

Stando a quanto riportato da SpaceX stessa in una discussione su Twitter i nuovi Starlink V2 mini avranno diversi vantaggi. Per esempio utilizzano antenne phased array più potenti e permettono l'utilizzo della banda E fornendo così circa quattro volte la capacità rispetto alla precedente generazione. Questo dovrebbe consentire di connettere un sempre maggior numero di utenti contemporaneamente fornendo un servizio migliore.

Altra novità riguarda l'utilizzo di propulsori a effetto Hall che utilizzano argon come gas. Questo significa utilizzare un elemento più abbondante ed economico del kripton (altre società utilizzano xeno) impiegato nella precedente generazione ottenendo anche prestazioni migliori. Questo perché con la crescita delle unità lanciate la disponibilità di kripton diventerebbe un fattore limitante, mentre l'argon è decisamente più abbondante.

Questi propulsori sono stati sviluppati internamente da SpaceX consentendo 2,4 volte la spinta e 1,5 volte l'impulso specifico rispetto alla precedente generazione. La società sottolinea anche come l'argon è utilizzato per la prima volta nello Spazio a questo scopo. Le specifiche riportano 170 Nm di spinta e 2500" di impulso specifico, un incremento del 50% nell'efficienza, 4,2 kW di potenza e 2,1 kg di massa.

Pur essendo V2 mini questi nuovi satelliti Starlink non saranno lanciati con lo stesso numero di unità rispetto alla precedente generazione. Infatti nel lancio di questa notte il Falcon 9 ne immetterà in orbita "solamente" 21 anziché i soliti (circa) 50 satelliti. Quando Starship diventerà operativa vedremo invece il lancio dei satelliti V2 standard con ulteriori miglioramenti in termini di capacità migliorando ancora il servizio (e aumentando le unità disponibili).