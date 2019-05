SpaceX: il 15 Maggio saranno lanciate decine di satelliti Starlink

Avevamo scritto solo poco tempo fa come SpaceX abbia ricevuto il "via libera" da parte dell'FCC per il ridefinire la quota a cui orbiteranno i satelliti Starlink. Ora arriva l'annuncio che la società di Elon Musk ha intenzione di effettuare uno dei primi lanci il 15 Maggio 2019.

Si tratterà comunque di satelliti Starlink di prova per definire alcune delle funzionalità prima di mettere in opera la costellazione definitiva. I satelliti avranno le antenne oltre che la propulsione ma non ci saranno collegamenti intersatellitari. SpaceX non ha fornito il numero preciso di unità che saranno rilasciate, ma comunque si tratterà di "dozzine".

L'obiettivo complessivo è di arrivare a circa 12 mila satelliti in orbita ma mentre nel 2020 potrebbero essere circa 800 quelli lanciati e operativi per la connettività a banda larga satellitare.

SpaceX aveva programmato questo lancio per l'inizio di Maggio 2019 ma alcuni problemi collegati ad altre missioni (compresa quella di rifornimento della ISS) ha portato a uno slittamento della data. In generale sarà comunque un anno ricco di lanci considerando che si parla di arrivare anche a 21 entro fine 2019.

Nel 2017 furno 18 mentre nel 2018 si arrivò a 21 ma ben al di sotto delle stime della società nel 2017 che puntava ad arrivare fino a 40 lancio all'anno. Secondo Gwynne Shotwell (Presidente e COO di SpaceX), la motivazione è dovuta a un "boom commerciale" previsto ma poi non avvenuto.