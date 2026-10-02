SpaceX ha lanciato le missioni Crew-13, Transporter-18 e NROL-97 in meno di 15 ore: un nuovo risultato importante

Nelle scorse ore SpaceX ha realizzato una tripletta di lanci impressionante. La società di Elon Musk ha lanciato con successo le missioni Crew-13, Transporter-18 e NROL-97 in meno di 15 ore. E Starship è stata lanciata questa settimana.

SpaceX sta ottimizzando la propria routine di lanci dei razzi spaziali Falcon 9 e Falcon Heavy per lasciare il posto nei prossimi anni al nuovo vettore super-pesante Starship. La società di Elon Musk sta cercando di rendere operativo il prima possibile il proprio vettore di nuova generazione per poi dismettere (all'inizio degli anni '30) la generazione attuale che ha cambiato per sempre il settore dei lanci spaziali.

In poco più di 13 ore SpaceX è riuscita a lanciare le missioni Crew-13, Transporter-18 e NROL-97 mostrando ancora una volta capacità che sono al di sopra di buona parte del settore globale dei lanci spaziali. Questo con un vettore "di vecchia generazione" che potrebbe essere superato di gran lunga da Starship che promette lanci ogni mezz'ora sul lungo periodo (con capacità di portare in orbita centinaia di tonnellate).

SpaceX completa tre lanci orbitali con Falcon 9 e Falcon Heavy in meno di 15 ore

Il primo lancio è stato Crew-13, missione decollata l'1 ottobre alle 17:10 (ora italiana) utilizzando un razzo spaziale Falcon 9 dal pad di lancio SLC-40 della Cape Canaveral Space Force Station. Il secondo lancio, Transporter-18, è invece decollato l'1 ottobre alle 20:32 (ora italiana) con un razzo spaziale Falcon 9 dal pad SLC-4E della Vandenberg Space Force Base. Infine è stato il momento della missione NROL-97 che è decollata il 2 ottobre alle 5:54 (ora italiana) sfruttando un razzo spaziale Falcon Heavy dal pad LC-39A del Kennedy Space Center.

Tutte le missioni hanno avuto esito positivo e mostrano anche una certa differenza in termini di tipologia. Per esempio Crew-13 è una missione con equipaggio diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Crew Dragon ha portato in orbita gli astronauti Jessica Watkins (NASA), Luke Delaney (NASA), Joshua Kutryk (CSA) e il cosmonauta Sergey Teteryatnikov (Roscosmos). Questa capsula Crew Dragon era stata impiegata in precedenza per la missione Ax-4. Il primo stadio era al suo terzo volo e in precedenza era stato impiegato per Crew-12 e una missione Starlink. Dopo la separazione degli stadi, il primo stadio è atterrato alla Landing Zone 40 (LZ-40) della Cape Canaveral Space Force Station per futuri riutilizzi.

Interessante notare che Crew-13 è stato anche il lancio con equipaggio da suolo statunitense che ha impiegato meno tempo a raggiungere la ISS. Sono trascorse solamente 7 ore e 55 minuti tra decollo e docking superando le 12 ore e 33 minuti della missione cargo CRS-31 e le circa 14 ore e 43 minuti con Crew-11. Le Soyuz lanciate da Roscosmos dal cosmodromo di Baikonur impiegano ancora meno tempo, ma per gli USA si tratta comunque di un risultato importante.

Transporter-18 è stata invece una missione in ridesharing (una delle ultime) che trasportava complessivamente 130 carichi utili compresi CubeSat, microsatelliti, due capsule e quattro veicoli di trasferimento orbitale con diversi carichi utili secondari che saranno rilasciati con tempistiche diverse. Tra i più interessanti ci sono Project Suncatcher M1 di Google per provare la sua TPU nello Spazio, satelliti di ICEYE per l'osservazione terrestre, IRIDE MS1 Eaglet-2 del programma italiano per l'osservazione terrestre e la capsula Varda Space W-8. Complessivamente SpaceX ha lanciato oltre 1800 carichi utili con il suo programma Transporter.

Si è trattato del 25° volo per il primo stadio che in precedenza aveva supportato le missioni NROL-126, Transporter-12, SPHEREx, NROL-57, USSF-366 e 14 missioni Starlink. Il razzo spaziale è poi atterrato correttamente alla Landing Zone 4 (LZ-4) della Vandenberg Space Force Base.

Infine NROL-97 che, come tutte le missioni del National Reconnaissance Office, è segreta. Quello che sappiamo è che si tratta di un carico utile con una massa elevata e che prevede un'orbita energetica ma non sono note caratteristiche specifiche né di che tipologia si tratti. Essendo una missione NRO si tratta di un satellite spia ma non è stato rivelato se sia di tipo ottico (improbabile) o più probabilmente SIGINT (spionaggio di segnali elettromagnetici).

SpaceX ha impiegato due primi stadi laterali che erano al loro secondo e del quarto volo ed erano stati impiegati per le missioni GOES-U, Viasat-3 F3 e Roman Space Telescope. I due booster laterali sono atterrati alle Landing Zone 1 e Landing Zone 2 (LZ-1 e LZ-2) alla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Lo stadio centrale non è stato recuperato.

Se si considera anche Starship, SpaceX è riuscita a lanciare quattro lanci orbitali da quattro pad differenti in tre stati statunitensi differenti (Texas, Florida e California) con tre tipologie differenti di vettore (Starship, Falcon 9 e Falcon Heavy) in meno di una settimana. Jon Edwards (SVP di Falcon e Dragon) ha scritto su X "che settimana straordinaria per SpaceX! Abbiamo lanciato il nostro quartetto di veicoli spaziali: Starship, Dragon, Falcon 9 e Falcon Heavy. Abbiamo consegnato in orbita per la prima volta satelliti operativi Starlink V3 di nuova generazione, una pletora di carichi utili dei clienti e carichi utili critici per la sicurezza nazionale che difenderanno il nostro paese. Soprattutto, fianco a fianco con l'incomparabile NASA, abbiamo portato in sicurezza la Crew-13 alla Stazione Spaziale Internazionale. Questa settimana è un potente promemoria di ciò che sblocca la riusabilità dei razzi e di cosa il team di SpaceX può realizzare quando restiamo instancabilmente focalizzati ed eseguiamo con costanza al livello più alto. Congratulazioni all'intero team SpaceX e ai nostri clienti per aver reso il futuro qualcosa di eccitante ogni singolo giorno".