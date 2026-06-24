SpaceX ha lanciato la sua prima capsula Starfall (demo) per lo sviluppo di farmaci e materiali in microgravità

Poco prima della quotazione in borsa, SpaceX aveva presentato dei documenti con diverse informazioni su attività passate, presenti e future per gli analisti e gli investitori/futuri azionisti. Tra le novità era presente il lancio di capsule Starfall dedicate allo sviluppo di farmaci e nuovi materiali in microgravità. Di per sé non si tratta di un'idea nuova. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale sono stati svolti test di questo tipo e successivamente sono state anche lanciate piccole capsule da parte di società come Varda Space (e non solo).

Watch Falcon 9 launch the Starfall Demo mission to orbit from Florida https://t.co/cxgrchwMco — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2026

Alle 12:53 del 23 giugno è stato lanciato un razzo spaziale Falcon 9 dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. A bordo era presente il primo prototipo di una capsula Starfall per iniziare i test di lancio e rientro dall'orbita presumibilmente senza nessun sistema di produzione al suo interno ma per validare l'hardware. Il primo stadio del razzo spaziale utilizzato ha completato 29 missioni portando in orbita Crew-6, SES O3b mPOWER-B, USSF-124, BlueBird 1-5, Nusantara Lima (PSN N5) e 23 missioni Starlink. Il primo stadio è rientrato correttamente sulla droneship A Shortfall of Gravitas (ASOG) nell'Oceano Atlantico.

Come spiegato dalla società "la missione di oggi [ndr. 23 giugno] include una dimostrazione di un nuovo veicolo che consentirà un accesso economico e routinario all'ambiente in microgravità per la ricerca scientifica e la produzione nello Spazio. Dopo aver dimostrato il volo controllato, la capsula ammarerà in nell'Oceano Pacifico".

Questa missione Starfall ha avuto una durata inferiore rispetto a quelle che saranno lanciate in orbita in futuro. In particolare la capsula prototipale è rientrata intorno alle 16:40 dello stesso giorno nell'Oceano Pacifico. Le missioni operative invece resteranno nello Spazio per più orbite grazie alla spinta del motore del secondo stadio del Falcon 9 (la capsula non ha sistemi di propulsione propri) consentendo ai clienti di SpaceX di realizzare test e sviluppare nuove soluzioni riducendo i costi dell'invio sulla ISS.

Una delle particolarità di questa prima missione Starfall è che il carico utile noto (la capsula) aveva una massa ridotta rispetto alle capacità del vettore. SpaceX ha comunque scelto un atterraggio sulla droneship piuttosto che ritornare al sito di lancio (RTLS), anche se il primo stadio ne avrebbe avuto la possibilità, riducendo tempistiche e costi. Il secondo stadio inoltre aveva una colorazione tipica di quando le missioni durano per più tempo. Questo ha fatto ipotizzare che la capsula non fosse l'unico carico utile, anche se la società non ha rivelato altre informazioni e durante lo streaming non è mai stato mostrato il carico utile, lasciando un alone di mistero sulle operazioni di lancio.