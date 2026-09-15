SpaceX ha confermato che Flight 14 sarà la prima missione orbitale di Starship: appuntamento al 22 settembre

Nelle scorse ore avevamo riportato le ultime novità riguardanti la quattordicesima missione (Flight 14) del razzo spaziale riutilizzabile Starship di SpaceX. Le indicazioni in quel momento riguardavano la data di lancio, che sembrava essere fissata per il pomeriggio del 22 settembre, con un posticipo rispetto alle precedenti informazioni che davano un decollo possibile per il 18 settembre.

Starship is preparing to go to orbit. Flight 14 is targeting to launch as early as Tuesday, September 22, pending regulatory approval → https://t.co/LwJ4g6dg9v pic.twitter.com/Ds0aGWpT9V — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2026

Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato ufficialmente che Flight 14 di Starship si terrà effettivamente il 22 settembre con una finestra di lancio che si aprirà alle 14:15 e che si chiuderà alle 15:30 (ora italiana). SI tratta di un momento importante in quanto questa sarà la prima missione orbitale del vettore pesante, ancora in fase prototipale. Ora sappiamo anche quali sono i piani della società di Elon Musk.

Starship: Ship 41 non sarà recuperata durante Flight 14

Ship 41 e Super Heavy Booster 21 saranno lanciati dal Pad 2 di Starbase (Texas). In passato era stato annunciato in diverse occasioni che Flight 14 sarebbe stato anche il primo volo con recupero del secondo stadio anche se mancava una conferma definitiva. SpaceX ha annunciato però un cambiamento nella sua strategia. Secondo quanto riportato ufficialmente, la quota che raggiungerà il secondo stadio sarà di circa 275 km e verranno completate circa sei orbite prima del rientro con una durata della missione di quasi 10 ore (solitamente invece la durata era inferiore alle 2 ore).

Ship 41 potrebbe anche accendere uno dei suoi motori Raptor 3 per la fase di deorbiting. Per motivi di sicurezza la missione diventerà orbitale solo se i controllori avranno sufficienti garanzie che un motore potrà accendersi ed eseguire effettivamente il rientro. In caso contrario la missione subirà delle modifiche e lo stadio superiore non sarà lasciato "libero" nello Spazio senza controllo.

Come scritto sopra, a differenza di quanto dichiarato, Ship 41 non sarà recuperata attraverso Mechazilla ma effettuerà un ammaraggio nell'Oceano Pacifico a ovest del Cile. Questa scelta è per evitare che il secondo stadio possa colpire le strutture di terra o zone abitate nella sua prima missione orbitale mentre sembra probabile che (in base al risultato di Flight 14), Flight 15 potrà essere orbitale e con recupero del secondo stadio).

Lo scudo termico di Starship vedrà anche alcuni miglioramenti grazie all'esperienza di Ship 40 e al suo recupero (inizialmente non previsto). In particolare ci sono nuovi meccanismi di ritenzione delle piastrelle isolanti in aree considerate più sollecitate durante l'ascesa. Alcune modifiche comprendono la possibilità di evitare che il plasma possa insinuarsi in zone delicate della struttura principale mentre due piastrelle recuperate Ship 40 verranno riutilizzate su Ship 41.

Per quanto riguarda Super Heavy Booster 21, si punterà a eseguire le operazioni come il decollo, la separazione degli stadi, il rientro e l'ammaraggio sarà invece, ancora una volta, nel Golfo del Messico. Secondo SpaceX "ci sono state diverse modifiche all'hardware e al software per affrontare i problemi visti sul volo precedente".

Proprio la possibilità di eseguire un volo orbitale permetterà di rilasciare un carico utile operativo. Si tratterà di 26 satelliti Starlink V3 (tre saranno modificati per avere delle telecamere ingegneristiche) che potranno raggiungere l'orbita per la prima volta (durante Flight 13 erano suborbitali, rientrati dopo pochi minuti). La capacità di trasferimento dati di un singolo satellite Starlink V3 è pari a 1 Tbps, arrivando a un totale di 26 Tbps solamente per questa missione. A titolo di esempio si tratta di circa dieci volte la capacità di un singolo lancio di satelliti Starlink V2 mini su Falcon 9.

Cosa è successo durante Flight 13 di Starship

Oltre ad annunciare le novità per Flight 14, SpaceX ha anche fatto alcune dichiarazioni ufficiali su Flight 13 e sui risultati ottenuti. Secondo quanto riportato, dopo la separazione degli stadi e la rotazione del vettore per il rientro, Super Heavy Booster 20 ha utilizzato tutti i 33 motori Raptor 3 atmosferici per procedere nelle operazioni che avrebbero dovuto portare all'ammaraggio nel Golfo del Messico.

Sempre stando alle informazioni, nella fase finale di accensione dei motori, i tre Raptor 3 atmosferici centrali hanno mostrato segni di intasamento dovuto a ghiaccio (i propellenti sono criogenici) che ha portato alla distruzione del vettore. Nonostante questo guasto, il primo stadio ha comunque provato un'accensione di 8 dei 13 motori, come pianificato prima di colpire la superficie del mare. Super Heavy Booster 21 ha diverse modifiche hardware e software per consentire di ridurre questo problema e tentare così di avere un ammaraggio morbido.