SpaceX ha annunciato la data del dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale Starship: queste le novità

Nelle scorse ore SpaceX ha annunciato ufficialmente la data del dodicesimo lancio (Flight 12) del razzo spaziale riutilizzabile Starship. Il decollo è previsto non prima del 20 maggio alle 0:30, queste alcune delle novità.

Solo nella giornata di ieri avevamo riportato il completamento del Wet Dress Rehearsal (WDR) del razzo spaziale SpaceX Starship. A distanza di poche ore la società di Elon Musk ha annunciato, come previsto (e non senza alcuni ritardi) che il dodicesimo lancio del grande vettore completamente riutilizzabile è fissato non prima del 20 maggio alle 0:30 (ora italiana). Si tratta di uno dei test più attesi in quanto si tratta del primo tentativo con hardware di terza generazione.

Starships twelfth flight test will debut the next generation Starship and Super Heavy vehicles, powered by the next evolution of the Raptor engine and launching from a newly designed pad at Starbase. The launch is targeted as early as Tuesday, May 19 → https://t.co/2gZQUxS6mm pic.twitter.com/JxmpL2WE4w — SpaceX (@SpaceX) May 12, 2026

Il dodicesimo test di volo (Flight 12) di Starship si prepara a inaugurare una nuova fase nello sviluppo del sistema di lancio di SpaceX. Il decollo avverrà per la prima volta dal Pad 2 di Starbase, zona di costruzione e test del nuovo razzo spaziale. Come abbiamo scritto in passato, per questa missione saranno impiegati Super Heavy Booster 19 (primo stadio) e Ship 39 (secondo stadio). Si tratta di versioni profondamente riprogettate del sistema e che vedono l'impiego della prima volta di propulsori Raptor 3.

SpaceX Starship: Flight 12 è previsto non prima del 20 maggio

Come spiegato da SpaceX, ogni componente dell'architettura è stato rivisto per avvicinarsi all’obiettivo della riusabilità completa e rapida, cercando di recuperare quante più informazioni possibili dai test precedenti (che hanno visto alti e bassi). Super Heavy Booster 19 avrà un ruolo centrale nel test. La sua missione sarà dimostrare una sequenza completa di operazioni: lancio, ascesa, separazione degli stadi, boostback burn e landing burn verso un punto di atterraggio al largo delle coste nel Golfo del Messico. Il mancato recupero con Mechazilla è una strategia conservativa, per quanto riuscito in passato, ora si tratta di hardware di nuova generazione e SpaceX non vuole rischiare di danneggiare il pad e la torre di lancio. Se tutto andrà come previsto, una futura unità di Super Heavy sarà recuperato durante Flight 13.

Super Heavy Booster 19 vede l'utilizzo di tre alette direzionatrici al posto di quattro (della seconda generazione). Ogni aletta è ora più grande del 50% ed è anche più robusta. A causa di una diversa gestione della fase di hot-staging, le alette sono posizionate più in basso e parte dell'hardware è all'interno dei serbatoi così da non subire danni generati dal calore dei Raptor dello stadio superiore.

Il sistema di trasferimento del propellente del primo stadio è stato rivisto. Come già scritto in passato, le sue dimensioni sono simili a quelle del primo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 e permetterà di alimentare correttamente tutti e 33 i motori Raptor 3 atmosferici. La copertura laterale dei propulsori è stata rimossa mentre c'è una nuova schermatura per gestire il calore del rientro ed evitare danni.

Starship e il secondo stadio Ship 39

Il secondo stadio Starship, Ship 39, sarà impegnato in una serie di obiettivi complessi, sia in volo sia durante il rientro. Tra i più significativi ci sarà il rilascio di 22 mockup di satelliti Starlink di terza generazione, progettati per replicare le dimensioni dei satelliti di nuova generazione. Per la prima volta gli ultimi due mockup rilasciati avranno un compito particolare: scansionare lo scudo termico di Starship e trasmettere immagini al centro controllo missione, per testare nuove tecniche di analisi dello stato delle piastrelle in vista di futuri rientri verso il sito di lancio (il primo è previsto non prima di Flight 14). PEZ Dispenser è ora più rapido nel rilascio del carico utile permettendo di migliorare la gestione delle unità.

Per quanto riguarda lo scudo termico, alcune piastrelle sono state dipinte di bianco per simulare elementi mancanti e fungere da bersagli visivi, mentre una piastrella è stata rimossa intenzionalmente per misurare come cambiano i carichi aerodinamici sulle piastrelle adiacenti durante il rientro. Lo scudo termico è uno degli elementi più delicati e problematici in quanto la filosofia è diversa rispetto a quella dello Space Shuttle, permettendo ipoteticamente di essere più durevole e meno costoso.

Nella terza versione sono cambiati i sistemi fluidici ed elettrici mentre i motori hanno una minore copertura per via del loro design semplificato. I flap prima erano mossi da due attuatori, ora c'è un singolo attuatore con tre motori riducendo la massa e aumentando la ridondanza. In vista delle missioni future è già integrato un sistema di trasferimento del propellente da Ship a Ship, anche se i test avverranno sicuramente dopo Flight 14.

Flight 12 includerà anche una riaccensione in orbita di un motore Raptor 3 atmosferico, un passaggio fondamentale per le future missioni operative. Ci saranno poi una serie di manovre sperimentali già testate in precedenti voli: una sollecitazione controllata dei flap posteriori per verificarne i limiti strutturali e una manovra di banking dinamico che simula la traiettoria prevista per i futuri rientri verso Starbase (quando i voli saranno orbitali e non suborbitali). Inoltre durante la fase terminale dell'ammaraggio nell'Oceano Indiano verrà impiegato un solo motore. L'avionica è stata rivista per essere più potente mentre la gestione dell'alimentazione con batterie e inverter è stata ottimizzata. La spinta di un singolo motore Raptor 3 atmosferico è pari a 250 tf mentre quella di un Raptor 3 Vacuum (RVac) è pari a 275 tf.

Questa dodicesima missione rappresenta quindi un banco di prova decisivo per la nuova architettura del razzo spaziale Starship. Ogni elemento, dal motore allo scudo termico, dalla dinamica di rientro alle procedure di atterraggio, è progettato per avvicinare SpaceX alla visione di un sistema di trasporto spaziale completamente riutilizzabile che ridurrà il costo dell'accesso all'orbita rappresentando una rivoluzione (se manterrà le promesse). Un passo necessario per missioni commerciali, scientifiche e, un giorno, interplanetarie. Inoltre non bisogna dimenticare che Starship HLS potrebbe essere il primo lander lunare a riportare l'essere umano sulla Luna dopo la fine del programma Apollo con la missione Artemis IV, prevista nel 2028.