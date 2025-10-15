SpaceX ha annunciato i prezzi delle missioni commerciali del razzo spaziale Starship

Nelle scorse ore SpaceX ha rivelato stime per prezzi e tempistiche dedicati alle missioni commerciali del razzo spaziale Starship. Se la società spaziale statunitense manterrà le promesse ci sarà un risparmio di almeno tre volte.

L'altra notte si è conclusa con successo l'undicesima missione (suborbitale) del razzo spaziale SpaceX Starship. Si è trattata di una nuova conferma che la società di Elon Musk è riuscita a ritrovare una certa capacità di far progredire il suo progetto. Stiamo pur sempre riferendoci a un prototipo, in questo caso l'ultimo di seconda generazione, mentre l'operatività è ancora lontana alcuni mesi (o più). A poche ore dal decollo di Ship 38 e Super Heavy Booster 15-2 SpaceX ha anche reso noti i prezzi (stimati) per le missioni commerciali dedicate alla consegna di carichi utili verso la Luna e Marte.

Uno dei primi contratti è stato siglato dall'ASI che realizzerà alcune strumentazioni e altro hardware che saranno a bordo della prima Starship che cercherà di atterrare su Marte. Non sono noti i dettagli ma ora abbiamo un'idea di quelli che saranno i prezzi che si potranno aspettare altri clienti commerciali o istituzionali.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della società, per portare un carico utile sulla superficie della Luna (a partire dal 2028) si potrà spendere 100 milioni di dollari per tonnellata. Si tratta di un prezzo molto concorrenziale se si pensa che la NASA attraverso il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) stima un costo compreso tra i 300 mila dollari e 1,2 milioni di dollari per chilogrammo. Nel caso di Starship invece si arriverebbe a 100 mila dollari/kg.

Nel caso di Marte SpaceX ha annunciato un prezzo uguale e quindi pari a 100 milioni di dollari per tonnellata di carico utile, con lanci a partire dal 2030. Si tratta di un risparmio notevole per agenzie, società ed altri enti rispetto a quanto ottenibile finora. Infatti, se ci basiamo su quanto la NASA ha speso per inviare rover come Perseverance sul Pianeta Rosso, ha speso circa 1,27 miliardi di dollari.

Chiaramente i prezzi di SpaceX sono stime e sono soggetti a potenziali cambiamenti (oltre che cambiamenti delle tempistiche). Nonostante tutto, considerando quanto accaduto al mercato dei lanci spaziali con l'arrivo e l'evoluzione dei Falcon 9/Falcon Heavy, è probabile che la società statunitense possa effettivamente cambiare ulteriormente il mercato (compreso quello destinato all'orbita bassa terrestre).