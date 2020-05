SpaceX: esploso un altro prototipo di Starship in Texas

Il quarto prototipo (Serial Number 4) del razzo Starship di SpaceX è esploso nel sito di test della compagnia in Texas nella giornata di venerdì. Poco dopo che SpaceX ha acceso il motore sul razzo di prova, un'enorme palla di fuoco ha avvolto completamente il veicolo come si può vedere nella spettacolare registrazione della NASA.

Si tratta di un test non correlato alla missione in collaborazione con la NASA che invierà due astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Coinvolgendo delle persone, per quella missione sarà usato il razzo Falcon 9 con oltre 100 voli riusciti all'attivo. Proprio oggi, quando in Italia saranno le 21:22 sarà effettuato un nuovo tentativo di lancio di SpaceX Crew Dragon, dopo che il primo, previsto per il 27 maggio, è stato rinviato a causa del maltempo.

Il CEO di SpaceX Elon Musk ha dichiarato ad Aviation Week che SpaceX ha pianificato di mettere in pausa lo sviluppo di Starship per concentrarci sul lancio con equipaggio. "Ho reindirizzato le priorità di SpaceX per concentrarmi sul lancio dell'equipaggio", ha detto Musk nell'intervista podcast pubblicata il 26 maggio. "Quindi questo rallenterà le cose sul fronte dei lavori su Starship".

SpaceX Starship è uno dei progetti più avveniristici di Elon Musk: si tratta della navicella che, insieme al razzo (Super Heavy), potrebbe portare un giorno gli esseri umani sulla Luna e su Marte. Il percorso per la sua completa realizzazione è però ancora lungo (e non senza imprevisti).

Sono state realizzate diverse versioni di prova di Starship nel sito texano di Boca Chica. Quando venerdì è stato acceso il motore Raptor principale sull'ultimo prototipo, all'interno del quinto test d'antincendio statico condotto nelle ultime due settimane, si è verificata l'esplosione che ha danneggiato anche parte della piattaforma di lancio.

Naturalmente è andato perduto anche il prototipo, e si tratta della quarta versione di prova che SpaceX perde durante i test. Il prototipo Serial Number 4 è andato più avanti nei test di resistenza rispetto ai precedenti, ma è improbabile che qualcuna delle parti possa essere recuperata, mentre risultano accertati altri tipi di danni nell'area circostante alla piattaforma di lancio. Non è chiaro se membri del personale sono rimasti feriti.

Se la prova fosse riuscita correttamente, SpaceX avrebbe eseguito un test di volo a bassa quota nei prossimi giorni dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione dalla Federal Aviation Administration.