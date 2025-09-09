SpaceX: eseguito lo static fire di Super Heavy Booster 15 in vista dell'undicesimo volo di Starship

Nelle scorse ore SpaceX ha eseguito uno static fire del primo stadio Super Heavy Booster 15 (al suo secondo volo) in vista dell'undicesimo test di Starship che potrebbe avvenire tra la fine di questo mese e il prossimo.

Dopo il successo del decimo volo del razzo spaziale SpaceX Starship, la società di Elon Musk si prepara all'undicesimo volo (Flight 11), che potrebbe avvenire tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo. Non è ancora chiaro quale sarà l'obiettivo del nuovo test mentre è certo che si tratterà dell'ultimo tentativo con una soluzione di seconda generazione combinando Super Heavy Booster 15-2 e Ship 38.

Static fire complete for the Super Heavy booster preparing for Starship's eleventh flight test pic.twitter.com/1qkypMOd7I — SpaceX (@SpaceX) September 7, 2025

L'undicesimo volo sarà probabilmente l'ultimo dal Pad 1 (utilizzato fino ad adesso) prima che quest'ultimo subisca alcune modifiche al design per renderlo più adatto a una cadenza di lancio elevata prevista in futuro. Chi ha seguito i lanci di Starship dall'inizio si ricorderà come il Pad 1 (inizialmente chiamato Pad A) avesse subito danni ingenti durante il primo decollo. L'idea alla base di questa struttura di terra era la possibilità di costruire pad di lancio semplici anche in zone senza infrastrutture e molta manodopera come su Marte.

Il Pad 2, che verrà impiegato a partire dal dodicesimo volo (Flight 12), sarà il primo che vedrà l'utilizzo delle Starship di terza generazioni a partire dall'inizio del prossimo anno. Il Pad 2 potrebbe essere anche il primo a vedere il recupero di Ship durante la prima missione orbitale di Starship. Nel frattempo SpaceX si prepara all'undicesimo volo con lo static fire di Super Heavy Booster 15-2.

Il grande primo stadio di seconda generazione ha acceso i suoi 33 motori Raptor 2 atmosferici sul Pad 1 per raccogliere i dati che saranno fondamentali per il prossimo volo di Starship. Importante notare che Super Heavy Booster 15-2 era già stato impiegato durante l'ottavo volo del vettore avvenuto a marzo 2025. Si tratta quindi di una nuova prova di riutilizzo di un primo stadio che sarà fondamentale per le future missioni del grande razzo spaziale riutilizzabile.

SpaceX è quasi pronta allo static fire di Ship 38 cercando così di aumentare la cadenza di lancio di Starship. Bisogna poi considerare che Super Heavy Booster 18, la prima unità di terza generazione che verrà impiegata per i test e probabilmente non volerà mai, è già in fase avanzata di costruzione e non è improbabile che vedremo alcuni test entro un mese (forse anche prima dell'undicesimo volo). Nel frattempo Ship 39 sta venendo assemblata e sono in fase di realizzazione anche i mockup dei satelliti Starlink di terza generazione.

Considerando che il decimo volo ha visto completati i vari obiettivi della missione e non ci sono stati particolari imprevisti, l'FAA dovrebbe rilasciare la nuova licenza modificata in tempi brevi. SpaceX nel frattempo sta rivedendo i dati del decimo volo cercando di migliorare alcune delle criticità emerse (come l'esplosione che ha coinvolto Ship 37).