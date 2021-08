SpaceX CRS-23: lanciata la missione di rifornimento della ISS, arriverà oggi alle 17:00

Era da quasi due mesi che SpaceX non lanciava un razzo Falcon 9 dopo aver mantenuto una cadenza di lanci impressionante nella prima parte dell'anno (l'ultima missione era stata Transporter-2 il 30 Giugno). Il lancio sarebbe dovuto essere il 28 Agosto, ma per problemi di maltempo è stato posticipato fino a ieri, 29 Agosto, alle 9:14 di mattina (ora italiana).

Questa missione è la CRS-23 per il rifornimento della ISS attraverso una capsula Dragon, portando con sé anche nuovi esperimenti scientifici e provviste per un totale di circa 2200 kg. Tutto si è svolto correttamente e per la prima volta è stata utilizzata la nuova drone-ship A Shortfall of Gravitas (ASOG), annunciata qualche mese fa.

La capsula Dragon era stata già impiegata dalla missione di rifornimento CRS-21 arrivando così al secondo utilizzo (prima volta per una capsula di seconda generazione). Per quanto riguarda invece il primo stadio del Falcon 9, codice B1061, ha volato ora per quattro volte venendo impiegato per le missioni Crew-1 e Crew-2 (con equipaggio) e per il satellite SXM-8.

La missione SpaceX CRS-23 e l'atterraggio su ASOG

Come già scritto poco sopra, durante questa missione c'è stato anche il debutto della nuova drone-ship di SpaceX. A Shortfall of Gravitas (in breve ASOG), era al suo primo atterraggio di un Falcon 9, che si è svolto correttamente. Questa nuova chiatta ha un design diverso rispetto alle precedenti e dovrebbe permettere una maggiore autonomia di manovra senza supporto umano.

Falcon 9’s first stage booster has landed on A Shortfall of Gravitas – first landing on this droneship! pic.twitter.com/vaiqb30q0P — SpaceX (@SpaceX) August 29, 2021

La scelta è dovuta all'invio di Of Course I Still Love You (OCISLY) sulla costa Ovest per i lanci dalla base californiana di Vandenberg. Questo però avrebbe limitato la cadenza di lanci sulla costa Est (dal Kennedy Space Center) lasciando solamente Just Read the Instructions (JRTI). Per ovviare a questo problema è stata quindi realizzata la terza drone-ship, impiegata per questa missione.

La missione SpaceX CRS-23 arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 17:00 di oggi. Al suo interno ci sono circa 2,2 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti scientifici (alcuni sono stati posticipati a causa della pandemia). Gli esperimenti trasportati da questa missione sono:

READI FP - serve a capire come la microgravità e le radiazioni condizionino lo sviluppo del tessuto osseo e quali sostanze potrebbero aiutare gli astronauti

Retinal Diagnostics - viene utilizzato un piccolo strumento diagnostico per controllare lo stato delle retine degli astronauti e conoscere meglio l'effetto della Space-Associated Neuro-Ocular Syndrome

Robot GITAI S1 - questo sistema eseguirà operazioni comuni in autonomia o guidato da terra riducendo i compiti degli astronauti

MISSE-15 NASA - un esperimento che cerca di capire come lo Spazio può deteriorare alcuni materiali e componenti

APEX-08 - esperimento che coinvolge le piante e la capacità di sviluppare poliammine in risposta allo stress della vita nello Spazio. Servirà a creare piante più resistenti in condizioni difficili

Faraday-NICE - sistema di somministrazione di farmaci che potrà essere un'alternativa alle pompe per infusione