SpaceX Crew-1 è quasi pronta al lancio in direzione della ISS

Ci siamo quasi! Dopo i rinvii per motivi di sicurezza, SpaceX Crew-1 è quasi pronta al lancio fissato per il 14 Novembre 2020 (in Italia sarà l'1:49 del 15 Novembre). Il Falcon 9 si trova già pronto in posizione verticale al Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida con la capsula chiamata Resilience dagli astronauti.

SpaceX Crew-1: dopo i test si entra nel vivo dell'azione

Demo-2 è stato l'ultimo test vero e proprio, con equipaggio, della capsula Crew Dragon. Ora invece la missione è effettivamente considerata "di routine" e permetterà di continuare la tradizione di viaggi da suolo statunitense su capsula statunitense in direzione della ISS.

Crew access arm swings into place pic.twitter.com/XAImd6nLJV — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2020

Nelle scorse ore è arrivata anche la certificazione finale della NASA per quanto riguarda la componentistica di SpaceX Crew-1 e delle future missioni basate sugli stessi sistemi. L'agenzia spaziale ha certificato quindi Crew Dragon, Falcon 9 e i sistemi di terra per l'utilizzo regolare con astronauti a bordo.

Jim Bridenstine (amministratore della NASA) ha dichiarato "sono estremamente orgoglioso di dire che stiamo restituendo lanci di voli spaziali umani regolari dal suolo americano su un razzo e un veicolo spaziale americani. Questa pietra miliare della certificazione è un risultato incredibile della NASA e di SpaceX che evidenzia i progressi che possiamo fare lavorando insieme all'industria commerciale".

A bordo troveremo ben quattro astronauti Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker e Soichi Noguchi (quest'ultimo della JAXA). La loro missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale durerà sei mesi durante i quali potranno eseguire test ed esperimenti scientifici di vario tipo. Nella serata di ieri, ora italiana, è stato completato con successo lo static fire del SpaceX Falcon 9 con la capsula installata. Tutto è andato come previsto e quindi, salvo cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, non resterà che aspettare il lancio di questo weekend per l'inizio di una nuova avventura spaziale.