SpaceX: con Starlink Community Gateway velocità fino a 10 Gbps, da 75 mila dollari al mese

Recentemente abbiamo scritto del presente e del futuro di SpaceX grazie alle novità annunciate dalla voce di Elon Musk durante un incontro con i propri dipendenti. Si è parlato dei razzi Falcon, delle capsule Dragon e non poteva mancare anche Starship (in vista dell'IFT-3 di febbraio). Musk ha anche accennato a delle novità relative a Starlink che rimane una delle soluzioni di punta della società statunitense e che promette di rivoluzionare il modo di connettersi.

Quest'anno verrà lanciata una nuova antenna "mini" che dovrebbe essere abbastanza piccola da poter essere inserita in un comune zaino. Questo permetterà di connettersi ovunque e comodamente senza dover trasportare hardware ingombrante. Tra le altre novità, quest'anno potremo vedere il debutto di Starlink V3 (terza generazione), ossia una versione rivista e migliorata, oltre che con maggiori capacità, di V2 mini. Questo modello potrà essere lanciato solamente con Starship a causa delle sue caratteristiche. Ma non è finita qui. SpaceX ha anche annunciato il primo scambio di messaggi attraverso la tecnologia Direct to Cell (ancora in fase di test). In ultimo è stato annunciato il Community Gateway, una soluzione dedicata a società o comunità isolate che promette velocità di connessione fino a 10 Gbps.

Starlink Community Gateway: l'ultima novità di SpaceX

Iniziamo col precisare che questa novità non riguarda direttamente gli utenti consumer. In particolare con Community Gateway la comunità o la società interessata entrerà direttamente in contatto con SpaceX per permetterà l'organizzazione delle strutture di terra che consentiranno di gestire la connessione al meglio delle prestazioni. I costi sono poi non sostenibili da un classico utente domestico considerando che si parla di 75 mila dollari al mese con un pagamento iniziale di 1,25 milioni di dollari.

Quest'ultima è la spesa necessaria per l'allestimento delle strutture che consentiranno poi agli utenti di connettersi. La velocità di connessione attraverso la rete di satelliti Starlink può arrivare fino a 10 Gbps in upload e 10 Gbps in download con una latenza inferiore ai 99 ms. Come scritto da SpaceX sul suo sito, con i Community Gateway "i satelliti Starlink sono in grado di offrire velocità simili alla fibra con i fornitori locali che distribuiscono la connettività a case, aziende e strutture governative che utilizzano fibre ottiche fisse, wireless e reti mobili".

Per garantire queste prestazioni, il traffico dati passa attraverso la megacostellazione di satelliti sfruttando le connessioni laser per poi connettersi ai gateway di SpaceX che utilizzano uno spettro Ka dedicato ad ampia larghezza di banda. I clienti che sceglieranno questa opzione dovranno fornire "solamente" l'energia elettrica per l'alimentazione, lo spazio necessario alla costruzione e le gru e altri sistemi di movimentazione dei carichi. Il primo Community Gateway di Starlink è già stato realizzato sull'isola Unalaska (Alaska) per fornire la connettività agli utenti di quella remota zona connettendosi ad alcuni dei 5317 satelliti effettivamente operativi in orbita.