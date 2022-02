SpaceX annuncia Starlink Premium, prezzo di 5 volte superiore al modello base

Starlink Premium ha più del doppio della capacità dell'antenna di Starlink, secondo quanto si può leggere sul nuovo sito ufficiale. Le nuove specifiche tecniche garantiscono una velocità di download di 150-500 Mbps e una latenza di 20-40ms, stando ai dati forniti dalla controllata di SpaceX.

SpaceX: arriva (negli Usa) Starlink Premium

Si tratta del servizio di connettività Internet satellitare ideato allo scopo di coprire tutto il mercato di utenti che vivono in zone poco servite e che attualmente utilizzano connessioni più lente (per via delle differenti coperture satellitari) a prezzi più alti. Gli utenti ricevono un kit con tutto il necessario per essere online, incluso lo Starlink, il router wifi, i cavi e la base. In questo modo, la configurazione è semplice e alla portata di tutti.

Starlink Premium è progettato per migliorare le prestazioni in condizioni climatiche estreme, si legge ancora sul sito ufficiale, ed è indirizzato specificamente per le località rurali e remote. Veniamo alle note dolenti, il prezzo. Da premettere che, come si può verificare sul sito, non è possibile ordinare il nuovo Starlink Premium dall'Europa, ma per il momento solo dagli Stati Uniti.

Il costo del solo hardware è di 2500 dollari, con un deposito iniziale per la prenotazione di 500 dollari. Il servizio, invece, costa 500 dollari al mese, un prezzo ovvero di 5 volte superiore rispetto al modello base. In Italia, infatti, attualmente per la connettività vera e propria si pagano 99 euro/mese. Il modello base viene accreditato di una velocità di connessione variabile da 50 Mb/s a 150 Mb/s, con la promessa di prestazioni migliori man mano che viene migliorata la copertura satellitare. In alcune zone d'Italia, infatti, si raggiungono già i 300 Mb/s.

SpaceX promette agli utenti Premium un "supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7", che potrebbe migliorare sostanzialmente la qualità del servizio per le aziende che lo prendono seriamente in considerazione. Il servizio di assistenza di Starlink ha in passato ricevuto diverse critiche per la sua disomogeneità.

Il sistema di SpaceX è basato su una rete di satelliti per la navigazione Internet rilasciati in orbita grazie a un razzo Falcon 9. Qui altri dettagli.