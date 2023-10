SpaceX annuncia Starlink Direct to Cell: connettività satellitare per lo smartphone

SpaceX è impegnata su più fronti con lo sviluppo del nuovo vettore pesante (completamente riutilizzabile) Starship ma anche con i lanci dei razzi spaziali della famiglia Falcon che si susseguono a ritmo serrato, potenzialmente arrivando a quota 100 lanci entro la fine del 2023. Domani ci sarà il lancio della missione NASA Psyche con un Falcon Heavy (previsto per il 12 ottobre e poi posticipato) mentre non mancano i lanci dei Falcon 9 con a bordo i satelliti della megacostellazione Starlink.

La società statunitense sta puntando su questi satelliti in quanto da tempo stanno generando profitti che cresceranno con il passare degli anni. Inizialmente era stato annunciato come un servizio di connettività Internet satellitare per gli utenti consumer domestici. Successivamente i piani disponibili sono stati ampliati con le possibilità offerte ai clienti Corporate e a quelli consumer evoluti. Le antenne sono state poi integrate su aeroplani e navi da crociera oltre a piani dedicati a camper e imbarcazioni/yacht. Una "costola" di Starlink è Starshield pensato espressamente per le agenzie di sicurezza statunitensi e con una diversificazione dei vari servizi (comprensivi di lanci satellitari e altro). L'ultima novità riguarda la funzionalità Direct to Cell che promette di rivoluzionare la connettività dei propri smartphone e non solo.

Starlink Direct to Cell: per connettersi al satellite dallo smartphone

Attualmente quando si utilizza Starlink c'è la necessità di avere un'antenna e un router che possa poi fornire la connettività ai vari dispositivi (computer, tablet, smartphone, IoT, etc.). Con la funzionalità Direct to Cell invece non ci sarà più bisogno dell'antenna in quanto i satelliti in orbita funzioneranno come vere e proprie torri cellulari.

Alcune indicazioni sono presenti sul sito ufficiale anche se la funzionalità sarà adottata gradualmente e solamente nei prossimi mesi. Secondo quanto dichiarato si inizierà con i messaggi di testo dal 2024, passando poi a dati e voce e IoT nel 2025. In generale saranno utilizzati gli standard LTE e questo ne semplificherà l'adozione.

Come spiegato da SpaceX, grazie a Direct to Cell la connettività avverrà come se si trattasse di un comune operatore telefonico. Non ci sarà bisogno di modifiche hardware ai propri smartphone e tablet e neanche aggiornamenti software/firmware o applicazioni particolari.

Sul sito si legge infatti che "Direct to Cell funziona con i telefoni LTE esistenti ovunque tu possa vedere il cielo. Non sono necessarie modifiche all'hardware, al firmware o delle app speciali, garantendo un accesso continuo a testo, voce e dati". Sempre tra le informazioni disponibili viene scritto che i satelliti Starlink che saranno compatibili con la funzionalità Direct to Cell hanno un modem eNodeB avanzato consentendo così di collegarsi alla rete come succede quando si è in roaming.

I satelliti compatibili con questa tecnologia saranno inizialmente lanciati con dei razzi Falcon 9 (visto che l'inizio del servizio è dato per l'anno prossimo). Successivamente si passerà a Starship quando quest'ultima sarà operativa. Una volta che i satelliti saranno in orbita si collegheranno tra loro attraverso laser e poi alle stazioni di terra e infine alle reti dei partner commerciali così da avere connettività globale. Attualmente gli operatori telefoni che supporteranno Starlink Direct to Cell sono T-Mobile (USA), Rogers (Canada), Optus (Australia), One NZ (Nuova Zelanda), KDDI (Giappone) e Salt (Svizzera) ma in futuro potrebbero aggiungersene altri. Informazioni precise su data di lancio e costi non sono state ancora comunicate.