SpaceX: abortito l'ultimo lancio quando mancava meno di un secondo

A metà Febbraio 2020 uno dei lanci per portare in orbita degli Starlink aveva portato a un mancato appontaggio sulla piattaforma OCISLY (e non succedeva dal 2016) pur riuscendo a far sganciare i satelliti. In questi giorni sarebbe dovuto essere lanciato un nuovo SpaceX Falcon 9 con altri 60 satelliti Starlink, ma anche questa volta le cose non sono andate bene.

SpaceX: meglio annullare che veder esplodere

Quando mancava ormai meno di un secondo all'effettiva partenza del razzo di SpaceX (T-0") la missione è stata abortita per un problema ai motori che avrebbe potuto comprometterne l'affidabilità nelle fasi successive. Non ci sono stati danni né esplosioni, ma sicuramente si tratta di un problema che ci ricorda come le missioni spaziali non siano "un gioco da ragazzi".

La motivazione dell'aborto della missione è da ricercarsi in un problema di potenza per uno dei nove Merlin 1D che si trovano alla base del razzo SpaceX Falcon 9. Interessante è notare che il primo stadio di questo lancio è stato già impiegato per altri quattro voli. Se non verrà sostituito e se il lancio avverrà correttamente sarà il primo a compiere il quinto lancio.

Il sistema è intervenuto correttamente e in maniera autonoma in quanto i tecnici "umani" non avrebbero fatto in tempo ad agire direttamente sui sistemi di controllo con la stessa rapidità.

Michael Andrews (SpaceX Supply Chain Manager) ha scritto su Twitter "ci sono mille modi in cui un lancio può andare storto, ma solo un modo in cui il lancio può andare bene". Inoltre ha aggiunto che la società si cautela il più possibile contro gli imprevisti bloccando il lancio al minimo avviso di un problema.

C'è anche da considerare che lo Static Fire Test si è concluso correttamente il 13 Marzo, con il lancio che invece è stato programmato per il 15 Marzo (poi annullato). Ora gli ingegneri dovranno provvedere a un ricontrollo del razzo per assicurarsi di isolare il problema ed essere pronti per la prossima data di lancio.