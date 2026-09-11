Space Pioneer ha annunciato le cause del fallimento del lancio del razzo spaziale cinese Tianlong-3

All'inizio di aprile di quest'anno la società cinese Space Pioneer aveva tentato di lanciare il proprio vettore medio Tianlong-3. Purtroppo il lancio si è concluso dopo pochi minuti con un fallimento. Ora sono state rese note le cause.

Società statali e private cinesi stanno sviluppando diversi razzi spaziali per incrementare le potenzialità di portare in orbita carichi utili per società e agenzie nazionali ma anche per clienti esteri. Nelle scorse settimane abbiamo assistito al lancio del razzo spaziale riutilizzabile Pallas-1, del secondo lancio del vettore Landspace Zhuque-3, del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10B e del razzo spaziale CAS Space Kinetica-2 (Lijian-2). Nella prima metà di aprile era decollato per la prima volta il razzo spaziale Tianlong-3 realizzato da Space Pioneer.

Si trattava di una soluzione attesa da tempo ma che purtroppo non ha avuto l'esito sperato dalla società cinese. Il test è avvenuto, come spesso accade per un nuovo vettore sperimentale, dallo spazioporto di Jiuquan (JSLC). Dopo una prima fase del decollo avvenuta correttamente, il razzo spaziale Tianlong-3 è andato distrutto per cause, al tempo, ancora da accertare.

Ci sono voluti alcuni mesi e finalmente Space Pioneer ha reso note le cause più probabili per il fallimento del lancio. Secondo quanto riportato, durante l'ascesa, parte dell'ossigeno liquido utilizzato per la propulsione ha raggiunto la sezione inferiore (forse dopo le operazioni di venting). Questo ha comportato l'avvio di una combustione secondaria inattesa nella zona delle turbine dei motori che hanno danneggiato il rivestimento che funge da protezione termica di questa sezione.

Il danneggiamento dell'hardware dei motori hanno poi portato a liberare gas di scarico molto caldi all'interno della sezione motori innescando un incendio che ha distrutto cablaggi e conduttore e facendo spegnere progressivamente i motori. L'evento ha ridotto la spinta del razzo spaziale cinese Tianlong-3 facendo avvenire la separazione degli stadi a 40 km di quota anziché a 70 km. Il secondo stadio non è riuscito a proseguire la salita correttamente collidendo con il primo stadio portando alla distruzione di entrambi gli stadi. La pubblicazione del rapporto farebbe pensare che Space Pioneer sia pronta a un secondo tentativo di lancio entro la fine dell'anno, ma non sono state rilasciate informazioni in merito.

Il razzo spaziale Tianlong-3 ha dimensioni di circa 70 metri, un diametro di 3,8 metri e fairing con diametro di 4,2 m (ma dovrebbe essere prodotta anche una versione da 5,2 m). Utilizza come propellenti RP-1 e ossigeno liquido per alimentare 9 motori Tianhuo-12 (TH-12) per il primo stadio e 1 motore TH-12V ottimizzato per il vuoto. Le prestazioni indicano una capacità di lancio di 17 tonnellate in versione riutilizzabile in LEO e 22 tonnellate in versione senza recupero del primo stadio.